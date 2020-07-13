В России вновь открываются продажи премиальных автомобилей DS

Фото новенького DS 7 Crossback с упакованным в полиэтилен салоном на дилерской территории опубликовало российское издание Motor1, предположив, что автомобили марки уже готовятся к продаже.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель концерна PSA Лилия Мокроусова, в России и в самом деле планируется запуск бренда DS. Но это подразумевает сеть отдельных от Citroёn шоу-румов. Так что сроки пока назвать сложно.