Российский авторынок занял пятое место по продажам в Европе

Конечно, так называемый взлет российских автопродаж в рейтинге европейских стран весной объясняется не ростом приобретенных «легковушек» у нас, а более резком падении объемом в ЕС. Так что сейчас, когда ситуация начал стабилизироваться, наша страна вернулась на привычную пятую строчку.

Лидером по объемам проданных легковых автомобилей в июне 2020 года, по сообщению «Автостата», стала Франция с результатом в 233 820 машин (+1,2% относительно объемом годичной давности). Причем прошедший месяц ознаменовался положительной динамикой впервые с начала «коронавирусного» кризиса.

Второе место досталось некогда бессменному лидеру — Германии, где автомобили разошлись тиражом в 220 272 машины (-32,3%). На третьей строчке разместилась Великобритания: островитяне купили 145 377 автомобилей (-34,9%). Четвертым пунктом шла Италия, где реализовали 132 457 авто (-23,2%).

Если в расчет брать Россию, то она следовала пятой строкой (около 115 000 «легковушек» без учета легкого коммерческого транспорта, −18,4%). Отметим, что дилерам в Испании удалось продать 82 651 единиц (-36,7%), и она стала шестой.