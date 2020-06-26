Немцы попросили вернуть LADA на европейский рынок

Дистрибьютор в Германии — LADA Deutschland GmbH — в лице руководителя Дитера Трзаска написал петицию, адресовав ее сразу нескольким организациям — Посольству РФ, Департаменту экономической политики и развития Москвы, а также АВТОВАЗу и руководству Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
В документе говорится, что европейские продажи LADA необходимо возобновить, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, российский автостроитель предлагает автомобили по доступным ценам, и за 40 лет в ЕС у «Лад» успела появиться группа фанатов и лояльных клиентов. А во-вторых, за несколько последних лет число дилеров выросло, и теперь они остались не у дел.
Сегодня петиция собрала 1267 подписей из 2000 необходимых. Сможет ли официально оформленная коллективная просьба повлиять на продажи LADA в Европе, сказать сложно. Но понятно: одного желания здесь не достаточно. Так же как, похоже, и недостаточно привести движки к нужным эко-стандартам.
АВТОВАЗ входит в число партнеров франко-японского альянса, который, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», разработал и начал приводить в действие новую стратегию развития. Согласно плану, нишу бюджетных автомобилей в европейских странах займет Dacia. И совершенно не факт, что там будет уместна LADA в качестве конкурента.