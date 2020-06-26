Немцы попросили вернуть LADA на европейский рынок

Фото: LADA
Весной 2019 года АВТОВАЗ перестал поставлять на европейский рынок свою продукцию. Все дело в том, что моторы собираемых сегодня LADA не соответствуют новым экологическим нормам, принятым в этой части света. Спустя год и складские запасы дилеров подошли к концу. А сейчас немцы потребовали вернуть модели бренда в ЕС и Германию, в частности. С петицией ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Дистрибьютор в Германии — LADA Deutschland GmbH — в лице руководителя Дитера Трзаска написал петицию, адресовав ее сразу нескольким организациям — Посольству РФ, Департаменту экономической политики и развития Москвы, а также АВТОВАЗу и руководству Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В документе говорится, что европейские продажи LADA необходимо возобновить, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, российский автостроитель предлагает автомобили по доступным ценам, и за 40 лет в ЕС у «Лад» успела появиться группа фанатов и лояльных клиентов. А во-вторых, за несколько последних лет число дилеров выросло, и теперь они остались не у дел.

Фото: LADA

Сегодня петиция собрала 1267 подписей из 2000 необходимых. Сможет ли официально оформленная коллективная просьба повлиять на продажи LADA в Европе, сказать сложно. Но понятно: одного желания здесь не достаточно. Так же как, похоже, и недостаточно привести движки к нужным эко-стандартам.

АВТОВАЗ входит в число партнеров франко-японского альянса, который, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», разработал и начал приводить в действие новую стратегию развития. Согласно плану, нишу бюджетных автомобилей в европейских странах займет Dacia. И совершенно не факт, что там будет уместна LADA в качестве конкурента.

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26 июня 2020
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