Немцы попросили вернуть LADA на европейский рынок

Дистрибьютор в Германии — LADA Deutschland GmbH — в лице руководителя Дитера Трзаска написал петицию, адресовав ее сразу нескольким организациям — Посольству РФ, Департаменту экономической политики и развития Москвы, а также АВТОВАЗу и руководству Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В документе говорится, что европейские продажи LADA необходимо возобновить, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, российский автостроитель предлагает автомобили по доступным ценам, и за 40 лет в ЕС у «Лад» успела появиться группа фанатов и лояльных клиентов. А во-вторых, за несколько последних лет число дилеров выросло, и теперь они остались не у дел.