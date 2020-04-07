Европейский авторынок рухнул из-за коронавируса

В прошедшем месяце дилеры продали немецким потребителям 215 119 автомобилей, сообщает Федеральное управление автомобильной промышленности Германии (Kraftfahrt-Bundesamt). Продажи Volkswagen упали на 35,1% (40 643 «легковушки»), Mercedes-Benz — на 28,2% (20 132 единиц), BMW — на 21,3% (20 047 авто).

Единственным брендом, сумевшим в этой непростой ситуации выйти в плюс, стал Subaru — не самый, скажем прямо, популярный автостроитель в Германии. Японцы увеличили показатель на 1,6%, продав 522 автомобиля.

Правда, в других странах ситуация оказалась еще сложнее. Так, в Италии, больше остальных пострадавшей от COVID-19, продажи рухнули на 85%, в соседней Франции — на 72%, а в Испании — на 69%.

Зато в России в плане сбыта легковых автомобилей март оказался более, чем удачным. По данным «Автостата», продажи у нас выросли на 22,7%. По всей видимости, сказался надвигающийся кризис: люди ринулись вкладывать средства в автомобили, не дожидаясь, пока рубль окончательно обесценится.