Volkswagen в России собрал сумасшедшее количество двигателей

Осенью 2015 года компания Volkswagen запустила конвейеры завода по производству двигателей — 1,6-литровых «атмосферников» MPI серии EA211 в двух вариантах мощности — 90 и 110 л. с. С тех пор со сборочных линий предприятия сошло 600 000 моторов.

В 2019 году, например, было изготовлено 143 500 движков. Причем 24 000 экземпляров ушло на экспорт — в Германию, Польшу, Испанию Мексику и другие страны. Как отмечают в пресс-службе бренда, такого внушительного результата удалось достичь, даже несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса.

Между тем, к российским дилерам прикатил Volkswagen Polo нового поколения. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автомобиль поменял кузов с седана на лифтбэк и обзавелся новой внешностью.

В арсенале немецкого «бюджетника» имеется тот самый движок местной сборки. В менее производительном варианте он трудится вкупе с пятиступенчатой «механикой», 110-сильный — с МКП или шестискоростным «автоматом». Кроме того, в моторной линейке авто имеется двигатель с отдачей в 125 сил, сочетающийся с семидиапазонным «роботом».