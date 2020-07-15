В России стартовала сборка нового седана KIA K5

Привод, как и прежде — только передний. Отметим, что на некоторых рынках предлагают K5 с системой полного привода, сочетающейся с 290-сильным турбодвижком, в России, увы, не представленным. Хотя, кто знает, может и до нас докатится модель со всеми ведущими колесами и мощным мотором.

О ценниках и комплектациях KIA K5 будет объявлено позднее — ближе к запуску продаж. Последние запланированы на осень 2020 года. Напомним, в силовой линейке Optima (предыдущего поколения) в наших краях имеется три мотора с отдачей в 150, 188 и 245 сил. Прайс сегодня начинается от 1 434 900 рублей.