История рок-звезды: видео тест-драйв кроссовера Hyundai Tucson

Компания Hyundai отчиталась о результатах июньских продаж: локомотивом по-прежнему выступает Creta, за ней следует Solaris, а замыкает тройку самых востребованных моделей марки главный герой нашего обзора. Причем выбиться в лидеры «Тушканчику» посчастливилось еще в начале года. Спрос на него растет, что, впрочем, неудивительно.
Секрет успеха прост: берем среднеразмерный кроссовер, ставим надежные, отвечающие главным требованием потребителей агрегаты, «заправляем» его самыми необходимым опциями и рисуем адекватный ценник. А еще даем покупателям широкий выбор комплектаций, чтобы каждый, даже самый привередливый водитель смог найти для себя то, что нужно. Вуаля — продажи ползут вверх.
Hyundai Tucson, ориентированный на Россию, оснащается 150- и 184-сильными бензиновыми движками объемом 2,0 и 2,4 литра, а также двухлитровым «дизелем» в 185 сил. В нашем распоряжении оказался кроссовер с 2,4-сильным мотором, перекочевавшим на отечественный рынок с американского.
Жаловаться на динамику автомобиля было бы нечестно — она не огорчает. Однако хотелось бы видеть в числе компаньонов старшей «бензинки» восьмиступенчатый «автомат», который пока работает только с «дизелем». Этой же 2,4-литровой модификации, увы, положен только шестидиапазонный.
Впрочем, не только этим поразил корейский кроссовер: о всех плюсах и минусах освеженной модели вы узнаете из нашего видеообзора.