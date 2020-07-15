История рок-звезды: видео тест-драйв кроссовера Hyundai Tucson

Компания Hyundai отчиталась о результатах июньских продаж: локомотивом по-прежнему выступает Creta, за ней следует Solaris, а замыкает тройку самых востребованных моделей марки главный герой нашего обзора. Причем выбиться в лидеры «Тушканчику» посчастливилось еще в начале года. Спрос на него растет, что, впрочем, неудивительно.

Секрет успеха прост: берем среднеразмерный кроссовер, ставим надежные, отвечающие главным требованием потребителей агрегаты, «заправляем» его самыми необходимым опциями и рисуем адекватный ценник. А еще даем покупателям широкий выбор комплектаций, чтобы каждый, даже самый привередливый водитель смог найти для себя то, что нужно. Вуаля — продажи ползут вверх.