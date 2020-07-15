История рок-звезды: видео тест-драйв кроссовера Hyundai Tucson

Фото и видео: портал АвтоВзгляд
Приоритет компании Hyundai уже давно сместился в сторону кроссоверов. И, собственно, не зря: компактная Сreta по-прежнему бьет рекорды продаж, да и старший брат Tucson все активнее набирает популярность. Вероятно, последние обновления, которые претерпел кроссовер, повысят интерес потребителей еще больше. Или нет? Портал «АвтоВзгляд» отвечает на этот вопрос, познакомившись с «корейцем» в его свеженьком наряде.

Компания Hyundai отчиталась о результатах июньских продаж: локомотивом по-прежнему выступает Creta, за ней следует Solaris, а замыкает тройку самых востребованных моделей марки главный герой нашего обзора. Причем выбиться в лидеры «Тушканчику» посчастливилось еще в начале года. Спрос на него растет, что, впрочем, неудивительно.

Секрет успеха прост: берем среднеразмерный кроссовер, ставим надежные, отвечающие главным требованием потребителей агрегаты, «заправляем» его самыми необходимым опциями и рисуем адекватный ценник. А еще даем покупателям широкий выбор комплектаций, чтобы каждый, даже самый привередливый водитель смог найти для себя то, что нужно. Вуаля — продажи ползут вверх.

Hyundai Tucson, ориентированный на Россию, оснащается 150- и 184-сильными бензиновыми движками объемом 2,0 и 2,4 литра, а также двухлитровым «дизелем» в 185 сил. В нашем распоряжении оказался кроссовер с 2,4-сильным мотором, перекочевавшим на отечественный рынок с американского.

Жаловаться на динамику автомобиля было бы нечестно — она не огорчает. Однако хотелось бы видеть в числе компаньонов старшей «бензинки» восьмиступенчатый «автомат», который пока работает только с «дизелем». Этой же 2,4-литровой модификации, увы, положен только шестидиапазонный.

Впрочем, не только этим поразил корейский кроссовер: о всех плюсах и минусах освеженной модели вы узнаете из нашего видеообзора.

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15 июля 2020
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