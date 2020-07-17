Как сильно упало в России производство легковых авто и грузовиков

В июне 2020 года с российских конвейеров сошло 104 000 легковых автомобилей, что на 24,1% меньше объема годичной давности. При этом, если взглянуть на рынок, то за это время в руки покупателей ушло 122 622 машины, снизив продажи на 14,6%.

При этом стоит отметить, что в прошедшем месяце сразу несколько отечественных предприятий отметило производственные юбилеи. Так, завод Haval под Тулой собрал 10 000 кроссоверов, на калужских мощностях Volkswagen изготовили 200 000 бюджетных лифтбэков Skoda Rapid, а на площадке «LADA Ижевск» произвели 450 000 LADA Vesta.

Кроме того, в нашей стране сделали 9500 единиц грузовой техники (-26,8%), 2300 автомобильных кузовов (-90,8%) и 25 000 двигателей внутреннего сгорания (-8,4%).Кстати, в этом же июне компания Hyundai под Санкт-Петербургом начала возводить завод по производству моторов. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», в предприятие планируют вложить более 13 млрд. рублей.