Российский автомобильный рынок продолжает падать

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в руки покупателей ушло 122 622 новых автомобиля, включая «легковушки» и легкую коммерческую технику. Относительно показателей годичной давности продажи просели на 14,6% (в I полугодии — на 23,3%). Напомним, что апрель завершился с отрицательной динамикой в 72,4%, а май — 51,8%.
Но рынок начал стабилизироваться после режима «коронавирусной» самоизоляции: дилеры приступили к работе в полную силу, рядовым гражданам разрешили свободно выходить из дома, а кроме того, возобновили работу госпрограммы льготного кредитования. Но в общем и целом результаты соответствует экспертным прогнозам.
«Падение на 14,6% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель. — Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии».
Бессменный лидер продаж — АВТОВАЗ — завершил первый летний месяц с результатом в 28 020 авто (-9%). Второе место, как и прежде, заняла марка KIA, реализовавшая 17 007 машин (-12%). На третьей строке прописалась компания Hyundai, чья продукция разлетелась тиражом в 13 373 единиц (-18%).
Четвертым и пятым пунктом рейтинга автостроителей следуют Renault (10 704 штук, −10%) и Volkswagen (7553 автомобиля, −20%) соответственно. Далее идут Toyota (7364 авто, −14%), Skoda (7282 машины, 3%), Nissan (4267 экземпляров, −22%), «Группа ГАЗ» (3760 единицы, −22%) и UAZ (2770 штук, −12%).