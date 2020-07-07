Российский автомобильный рынок продолжает падать

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в руки покупателей ушло 122 622 новых автомобиля, включая «легковушки» и легкую коммерческую технику. Относительно показателей годичной давности продажи просели на 14,6% (в I полугодии — на 23,3%). Напомним, что апрель завершился с отрицательной динамикой в 72,4%, а май — 51,8%.

Но рынок начал стабилизироваться после режима «коронавирусной» самоизоляции: дилеры приступили к работе в полную силу, рядовым гражданам разрешили свободно выходить из дома, а кроме того, возобновили работу госпрограммы льготного кредитования. Но в общем и целом результаты соответствует экспертным прогнозам.

«Падение на 14,6% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель. — Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии».