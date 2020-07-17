Кто виноват в ДТП с машиной, проскакивающей на желтый

Одно из подобных ДТП частенько происходит рядом с регулируемыми перекрестками и пешеходными переходами: там, где в непосредственной близости от них имеются выезды с прилегающей территории или из жилых зон. В подобных местах водителям машин, желающим свернуть во двор или выехать из него, приходится учитывать, помимо прочих факторов, еще и режим работы светофорных объектов, а также манеры других водителей, проезжающих мимо.
Ситуация, когда возможна авария с неоднозначно определяемым виновником, в подобном месте развивается обычно следующим образом. Один водитель, считающий себя осторожным и законопослушным драйвером, собирается выехать из дворового проезда или наоборот повернуть в него. Причем, в обоих случаях ему требуется попасть на противоположную сторону дороги, полностью пересекая одно из направлений движения — при левом повороте во двор или при выезде из него налево.
Как правило, при достаточно интенсивном движении по улице, возможность совершить подобный маневр появляется лишь в момент, когда у светофора загорается красный свет и поток машин на время прерывается. Местные автомобилисты уже на уровне условного рефлекса выучивают следующий алгоритм поведения: на перекрестке загорелся красный — можно поворачивать во двор (выезжать со двора).
Но время от времени в этой отработанной схеме происходит сбой — когда светофорный узел пересекает «проскакун», пролетающий на желтый или только-только загоревшийся красный свет. Если в этот момент «местный» водитель начинает или уже осуществляет свой маневр (практически на автопилоте), происходит столкновение. После него поворчивающий обычно сильно возмущается и уверен, что уж точно не виноват в произошедшем. На первый взгляд, так оно и есть.
«Проскакун» нарушил ПДД — пересек стоп-линию на запрещающий сигнал светофора (ведь «желтый», согласно Правилам, тоже требует остановиться, как и «красный»). То есть, не нарушай он закон, аварии не произошло бы. Логично? Да. Но с формальной точки зрения, столкновение произошло не на перекрестке, а рядом с ним — хотя и в непосредственной близости. Следовательно, факт нарушения правил проезда перекрестков не будет иметь к разбору причин столкновения никакого отношения.
И потому виновником такой аварии будет признан не «проскакун», а водитель, совершавший маневр, не убедившись его безопасности. То есть тот, кто в момент аварии выезжал со двора или поворачивал во двор.