Кто виноват в ДТП с машиной, проскакивающей на желтый

Одно из подобных ДТП частенько происходит рядом с регулируемыми перекрестками и пешеходными переходами: там, где в непосредственной близости от них имеются выезды с прилегающей территории или из жилых зон. В подобных местах водителям машин, желающим свернуть во двор или выехать из него, приходится учитывать, помимо прочих факторов, еще и режим работы светофорных объектов, а также манеры других водителей, проезжающих мимо.

Ситуация, когда возможна авария с неоднозначно определяемым виновником, в подобном месте развивается обычно следующим образом. Один водитель, считающий себя осторожным и законопослушным драйвером, собирается выехать из дворового проезда или наоборот повернуть в него. Причем, в обоих случаях ему требуется попасть на противоположную сторону дороги, полностью пересекая одно из направлений движения — при левом повороте во двор или при выезде из него налево.

Как правило, при достаточно интенсивном движении по улице, возможность совершить подобный маневр появляется лишь в момент, когда у светофора загорается красный свет и поток машин на время прерывается. Местные автомобилисты уже на уровне условного рефлекса выучивают следующий алгоритм поведения: на перекрестке загорелся красный — можно поворачивать во двор (выезжать со двора).