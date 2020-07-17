Кто виноват в ДТП с машиной, проскакивающей на желтый

фото: balakovo24.ru
Истинного «автора» аварии с машиной, которая, согласно здравому смыслу и требованиям ПДД, не должна была находиться там, где оказалась, в каждом случае приходится выявлять индивидуально. Причем, далеко не всегда тот, из-за кого, на первый взгляд, все и случилось, оказывается потом таковым в полицейском вердикте. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Одно из подобных ДТП частенько происходит рядом с регулируемыми перекрестками и пешеходными переходами: там, где в непосредственной близости от них имеются выезды с прилегающей территории или из жилых зон. В подобных местах водителям машин, желающим свернуть во двор или выехать из него, приходится учитывать, помимо прочих факторов, еще и режим работы светофорных объектов, а также манеры других водителей, проезжающих мимо.

Ситуация, когда возможна авария с неоднозначно определяемым виновником, в подобном месте развивается обычно следующим образом. Один водитель, считающий себя осторожным и законопослушным драйвером, собирается выехать из дворового проезда или наоборот повернуть в него. Причем, в обоих случаях ему требуется попасть на противоположную сторону дороги, полностью пересекая одно из направлений движения — при левом повороте во двор или при выезде из него налево.

Как правило, при достаточно интенсивном движении по улице, возможность совершить подобный маневр появляется лишь в момент, когда у светофора загорается красный свет и поток машин на время прерывается. Местные автомобилисты уже на уровне условного рефлекса выучивают следующий алгоритм поведения: на перекрестке загорелся красный — можно поворачивать во двор (выезжать со двора).

фото: info-rm.com

Но время от времени в этой отработанной схеме происходит сбой — когда светофорный узел пересекает «проскакун», пролетающий на желтый или только-только загоревшийся красный свет. Если в этот момент «местный» водитель начинает или уже осуществляет свой маневр (практически на автопилоте), происходит столкновение. После него поворчивающий обычно сильно возмущается и уверен, что уж точно не виноват в произошедшем. На первый взгляд, так оно и есть.

«Проскакун» нарушил ПДД — пересек стоп-линию на запрещающий сигнал светофора (ведь «желтый», согласно Правилам, тоже требует остановиться, как и «красный»). То есть, не нарушай он закон, аварии не произошло бы. Логично? Да. Но с формальной точки зрения, столкновение произошло не на перекрестке, а рядом с ним — хотя и в непосредственной близости. Следовательно, факт нарушения правил проезда перекрестков не будет иметь к разбору причин столкновения никакого отношения.

И потому виновником такой аварии будет признан не «проскакун», а водитель, совершавший маневр, не убедившись его безопасности. То есть тот, кто в момент аварии выезжал со двора или поворачивал во двор.

автоправо, ПДД, авария, ДТП
17 июля 2020
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