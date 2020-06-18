Почему российский рынок покинули сразу две модели Haval

С официального российского сайта Haval пропало две модели. А это говорит ровно об одном — обе покинули рынок. Стоит отметить, что и среднеразмерный Haval H6 весьма неплохо продавался в нашей стране, да и компактный и, следовательно, наиболее бюджетный, H2 тоже пользовался определенной популярностью.

В целом дела бренда в наших краях шли до пандемии коронавируса очень даже хорошо. Мало того, что Haval занял лидирующую позицию среди автостроителей из Поднебесной, представленных у нас, так еще и динамика его продаж на фоне общего падения рынка в мае на 51,7% вышла со знаком «+». Так, китайцы реализовали 747 машин, что на 5% больше, чем годом ранее.