Почему российский рынок покинули сразу две модели Haval

С официального российского сайта Haval пропало две модели. А это говорит ровно об одном — обе покинули рынок. Стоит отметить, что и среднеразмерный Haval H6 весьма неплохо продавался в нашей стране, да и компактный и, следовательно, наиболее бюджетный, H2 тоже пользовался определенной популярностью.
В целом дела бренда в наших краях шли до пандемии коронавируса очень даже хорошо. Мало того, что Haval занял лидирующую позицию среди автостроителей из Поднебесной, представленных у нас, так еще и динамика его продаж на фоне общего падения рынка в мае на 51,7% вышла со знаком «+». Так, китайцы реализовали 747 машин, что на 5% больше, чем годом ранее.
Представители марки объясняют уход моделей переменами в продуктовой стратегии. Возможно, дело в том, что оба паркетника экспортировались и не были локализованы на заводе бренда. Напомним, что сегодня на его предприятии под Тулой собирают кроссоверы Haval F7 и F7х, а также большой внедорожник H9, плюс недавно вернувшегося в нашу страну «проходимца» H5. Они-то и остались в ассортименте компании.
Кстати, не исключено, что Haval H6 еще вернется после доработок. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, китайские СМИ растиражировали патентные изображения нового «Эйч шестого» с шестиугольной решеткой радиатора и современной оптикой.