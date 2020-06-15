Skoda Rapid бьет производственные рекорды в России

Компактный Skoda Rapid отмечает производственный рекорд: за шесть лет на заводе в Калуге собрали 200 000 экземпляров. Юбиляром стал лифтбэк белого цвета со 125-сильным мотором объемом 1,4 л, сочетающимся с семискоростной DSG. Автомобиль отправился к своему владельцу в Петрозаводск.

— Это событие в очередной раз демонстрирует особую роль Rapid в модельном ряду марки на российском рынке, — комментирует событие руководитель Skoda Auto в России Ян Прохазка. — Только в прошлом году этот автомобиль выбрали более 35 000 семей.

Напомним, что Rapid на российском рынке сменил поколение. Цены на новинку объявили в марте 2020 года, а «живые» машины приехали к дилерам и первым владельцам в мае.