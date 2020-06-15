Skoda Rapid бьет производственные рекорды в России

Компактный Skoda Rapid отмечает производственный рекорд: за шесть лет на заводе в Калуге собрали 200 000 экземпляров. Юбиляром стал лифтбэк белого цвета со 125-сильным мотором объемом 1,4 л, сочетающимся с семискоростной DSG. Автомобиль отправился к своему владельцу в Петрозаводск.
— Это событие в очередной раз демонстрирует особую роль Rapid в модельном ряду марки на российском рынке, — комментирует событие руководитель Skoda Auto в России Ян Прохазка. — Только в прошлом году этот автомобиль выбрали более 35 000 семей.
Напомним, что Rapid на российском рынке сменил поколение. Цены на новинку объявили в марте 2020 года, а «живые» машины приехали к дилерам и первым владельцам в мае.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в арсенале «Рапида» есть еще и 1,6-литровый движок в двух вариантах мощности — 90 и 110 л. с. В паре с ним выступает либо пятиступенчатая «механика», либо АКП о шести скоростях.
Авто свежей генерации получило подретушированную внешность и широкий набор оборудования. Кстати, в российской продуктовой линейке Skoda вместе с новым «Рапидом» с ценником от 792 000 рублей присутствует и дореформенный автомобиль. Прайс последнего стартует от 829 000 рублей. Так что Rapid актуального поколения еще и подешевел, но только за счет новой базовой комплектации.