5 машин, где поменять лампочку в фаре — сплошное мучение

Технический прогресс не стоит на месте, и вот уже у машин появляются светодиодные фары, которые куда долговечнее ксенона и «галогенок». При этом в доступных модификациях есть и обычные фары. Зная это, автомобильные конструкторы все равно компонуют моторный отсек так, что поменять лампу в полевых условиях просто невозможно.
Портал «АвтоВзгляд» отобрал несколько машин, у которых очень сложно обслуживать светотехнику.
Ford Mondeo MK3
Седан выпускали с 2001—2007 годы, и он был довольно популярным в России автомобилем. Сама по себе замена ламп «американца» не сложная, но требует демонтировать фару и решетку радиатора. То есть в полевых условиях провернуть такую операцию проблематично. Облегчит замену то, что откручивать винты не придётся — достаточно просто вытащить несколько штифтов. Но тут есть еще одна загвоздка. Если штифты вытаскиваются без усилий, через несколько лет фары нужно будет менять в сборе. Ведь «гуляющие» элементы постепенно разобьют крепежные отверстия.
BMW 3-серии (кузов E90)
Для обслуживания световых приборов немцы сделали сервисное отверстие в передних колёсных арках, иначе к лампам не подлезть. Поэтому замену проводят при снятом колесе. Затем открывают упомянутое выше отверстие и начинают играть в «кошки-мышки». Нужно вслепую нащупать перегоревшую лампу и заменить. Более комфортный вариант — демонтировать колёсную арку, но это займет гораздо больше времени. Нужно ли говорить, что где-нибудь на дороге, подобная процедура вымотает водителю все нервы.
Opel Astra H
Этот немецкий автомобиль до сих пор популярен в России, потому по нашим дорогам колесит много седанов и хэтчбеков. На «Астру» ставили, как фары с галогенными лампами, так и с ксеноном. Если последний служит верой и правдой лет десять, то «галогенки» приходится менять чаще. Скажем, для того, чтобы заменить лампу ближнего света, нужно снимать бампер, а это чревато повреждением хлипких пластиковых фиксаторов. Иными словами, меняя «свет», можно лишиться бампера.
Peugeot 107 и Citroen C1
Французская пара братьев-близнецов некогда была представлена и на нашем рынке. Нишевые автомобили нацелены на женскую аудиторию, тем не менее, разработчики усложнили конструкцию, видимо, решив, что за каждую копеечную замену расходников водительницы должны выкладывать деньги в сервисе.
Чтобы получить доступ к фарам, придется снять бампер. В целом, процедура несложная, но потребует открутить несколько винтов, которые держат бампер с двух сторон. Как понимаете, в полевых условиях это сделать трудно, особенно, женщине.