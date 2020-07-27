5 машин, где поменять лампочку в фаре — сплошное мучение

Ford Mondeo MK3

Седан выпускали с 2001—2007 годы, и он был довольно популярным в России автомобилем. Сама по себе замена ламп «американца» не сложная, но требует демонтировать фару и решетку радиатора. То есть в полевых условиях провернуть такую операцию проблематично. Облегчит замену то, что откручивать винты не придётся — достаточно просто вытащить несколько штифтов. Но тут есть еще одна загвоздка. Если штифты вытаскиваются без усилий, через несколько лет фары нужно будет менять в сборе. Ведь «гуляющие» элементы постепенно разобьют крепежные отверстия.

BMW 3-серии (кузов E90)

Для обслуживания световых приборов немцы сделали сервисное отверстие в передних колёсных арках, иначе к лампам не подлезть. Поэтому замену проводят при снятом колесе. Затем открывают упомянутое выше отверстие и начинают играть в «кошки-мышки». Нужно вслепую нащупать перегоревшую лампу и заменить. Более комфортный вариант — демонтировать колёсную арку, но это займет гораздо больше времени. Нужно ли говорить, что где-нибудь на дороге, подобная процедура вымотает водителю все нервы.