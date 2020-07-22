Грязные игры ГИБДД: полиция, защищая честь мундира, запутывает водителей

Правда, шофер ретивому подполковнику попался не пальцем деланный. Зная, что закон позволяет назначить рассмотрение дел об административных правонарушениях не по месту их совершения-несовершения, а по месту фактического проживания, для чего необходимо лишь заявить соответствующее ходатайство, «рулевой» его и подал. А заодно обратился в МВД РФ за разъяснением, насколько правомерны действия столь высокопоставленного гаишника. Видимо, поэтому в Брянске решили удовлетворить ходатайство о переносе дела в столицу.

Но целых два месяца о назначении даты посещения группы разбора известий водителю не приходило. А потом — бац, и пришло, причем ровно за день до ее проведения. Вот только не пойми с чего на разбирательство псевдонарушителя пригласили отнюдь не в Москву, а все в ту же Брянскую ГИБДД. Как так, спросите вы? А вот так! Неужели тем, кто шагает от буквы закона, этот самый закон не писан? Похоже на то.

Особенно учитывая, что молва о подполковнике полиции Кушнире В. Г. ходит не самая благостная. Один из читателей портала «АвтоВзгляд» припомнил ситуацию, когда этот полицейский оштрафовал его на 5000 рублей якобы за выезд на полосу встречного движения. Хотя на кадрах фотофиксации отчетливо видно, что автомобиль следовал в пределах разметки. Штраф был благополучно отменен после обращения мнимого нарушителя в суд. А подполковнику — хоть бы хны: он продолжает «шкурить» автовладельцев без стыда и совести.

В описанном в начале материала случае встреча с Фемидой также неминуема. Кстати, нелицеприятных высказываний автовладельцев, однажды столкнувшихся со столь мощной полицейской фигурой, на профильных автомобильных форумах хватает. А вот чего не хватает, так это времени, либо желания вышестоящего руководства ведомства усмирить, наконец, пыл вседозволенности и самоуправства своих сотрудников.