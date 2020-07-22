Грязные игры ГИБДД: полиция, защищая честь мундира, запутывает водителей

Да, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полиция была признана одним из самых коррумпированных в России ведомств, а результаты недавнего опроса «Медузы» показали, что без малого 80% россиян боятся встречи с сотрудниками правопорядка из-за опасения стать жертвой произвола. Более того: по данным аналитиков «Левада-центр», две трети наших соотечественников категорически не доверяют правоохранительным органам. Однако это по-прежнему не мешает МВД чинить беспредел когда угодно и где угодно.
И если говорить о придорожных полицейских, то именно поэтому в новую редакцию КоАП РФ эксперты «Общероссийского народного фронта», возглавляемого Владимиром Путиным, предложили ввести наказание за их неправомерные действия в размере 20 000 рублей. Естественно, никто нести ответственность за свои грешки не желает. А в особенности начальники, которым «прилетает» от вышестоящего руководства и за свое, и за своих подчиненных. Еще бы, ведь удобно разместившись в кресле где-нибудь в регионе, «контролируя» все и вся — то ли палок ради, то ли доходов для — можно лишиться и кресла, и «пряников».
Манипулировать законом, затягивать дела, «путаться в показаниях» — обычная и неизменная практика в ГИБДД. А все от безнаказанности. Очередной тому пример — «работа» доблестных гайцов в Брянской области. Да — не зря генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назвал этот регион одним из самых коррупционных в стране. Иначе как объяснить тот факт, что лично заместитель командира, подполковник местного ГИБДД Кушнир Владимир Григорьевич неправомерно выписал протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров водителю, следовавшему в автомобиле вместе со своей семьей.
Служивый отчего-то решил, что машина, оформленная на юридическое лицо, автоматически становится маршрутным транспортом, а значит подпадает под штрафы за отсутствие путевого листа, медицинского осмотра шофера и технической проверки самого средства передвижения. Неплохой улов, учитывая сумму штрафов за подобные нарушения в размере 60 000 рублей. Не исключено, что ценник упал бы вдвое, если водитель хоть как-то намекнул на «решение вопроса на месте».
Но за что? Согласно единому госреесту юрлиц, комапния-собственник автомобиля не занимается коммерческим извозом пассажиров, что подтверждает и общероссийский классификатор видов экономической деятельности. А значит и платить за нарушения, которых не совершал, нет никакого смысла. Сообразив, что законопослушный гражданин намерен отстаивать свою правоту, придорожный полицейский объявил о назначении рассмотрения дела на пресловутой группе разбора. А почему бы и нет — начальство оценит солидную прибавку в бюджет, да и на «разбор» в Брянскую ГИБДД вряд ли сможет пожаловать без вины виноватый водитель, прикативший сюда из далекой-придалекой Москвы.
Правда, шофер ретивому подполковнику попался не пальцем деланный. Зная, что закон позволяет назначить рассмотрение дел об административных правонарушениях не по месту их совершения-несовершения, а по месту фактического проживания, для чего необходимо лишь заявить соответствующее ходатайство, «рулевой» его и подал. А заодно обратился в МВД РФ за разъяснением, насколько правомерны действия столь высокопоставленного гаишника. Видимо, поэтому в Брянске решили удовлетворить ходатайство о переносе дела в столицу.
Но целых два месяца о назначении даты посещения группы разбора известий водителю не приходило. А потом — бац, и пришло, причем ровно за день до ее проведения. Вот только не пойми с чего на разбирательство псевдонарушителя пригласили отнюдь не в Москву, а все в ту же Брянскую ГИБДД. Как так, спросите вы? А вот так! Неужели тем, кто шагает от буквы закона, этот самый закон не писан? Похоже на то.
Особенно учитывая, что молва о подполковнике полиции Кушнире В. Г. ходит не самая благостная. Один из читателей портала «АвтоВзгляд» припомнил ситуацию, когда этот полицейский оштрафовал его на 5000 рублей якобы за выезд на полосу встречного движения. Хотя на кадрах фотофиксации отчетливо видно, что автомобиль следовал в пределах разметки. Штраф был благополучно отменен после обращения мнимого нарушителя в суд. А подполковнику — хоть бы хны: он продолжает «шкурить» автовладельцев без стыда и совести.
В описанном в начале материала случае встреча с Фемидой также неминуема. Кстати, нелицеприятных высказываний автовладельцев, однажды столкнувшихся со столь мощной полицейской фигурой, на профильных автомобильных форумах хватает. А вот чего не хватает, так это времени, либо желания вышестоящего руководства ведомства усмирить, наконец, пыл вседозволенности и самоуправства своих сотрудников.