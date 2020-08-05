5 любопытных автоновинок, которые приедут в Россию до конца лета

В августе на российском рынке появляются знаковые автомобили, причем играющие в разных ценовых категориях. Начнем с самых дешевых и перейдем к машинам подороже.
LADA NIVA
Еще в конце прошлого года АВТОВАЗ купил у General Motors акции их совместного предприятия GM-AVTOVAZ и вернул себе бренд «Нива». Вот поэтому на решетке радиатора внедорожника теперь красуется бренд LADA.
Кроме логотипа, автомобиль получил сенсорный экран диагональю 7 дюймов, а также парктроники и камеру заднего вида. Цена на «Ниву» стартует с отметки 726 000 рублей. А версия Off-road обойдется в 812 000 рублей.
KIA K5
Пожалуй, это один из самх ожидаемых седанов, который заменит популярную у нас модель Optima. Под капотом базовой версии K5 будет 2-литровый мотор мощностью 150 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом».
Салон обещает богатое оснащение. Так, например, появится 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,2-дюймовый экран мультимедиа. А еще будет сенсорный блок климатической системы. По собственным данным «АвтоВзгляда», в России сначала станут продавать автомобили в комплектации Style с 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л. с. Цена седана составит почти 2 000 000 рублей.
Toyota Highlander
GAC GN8
Audi A6 Allroad Quattro
Кросс-универсал отличается от обычного «сарая» Avant разве что увеличенным дорожным просветом, да обвесом. В остальном, это просто стильный автомобиль повышенной вместимости. Однако модель в полной мере соответствует своему премиальному статусу. Так, в список стандартного оборудования вошли адаптивная пневмоподвеска, 18-дюймовые колёса, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, парктроники и другие блага. Цена на A6 Allroad Quattro стартует от 4 259 000 рублей.