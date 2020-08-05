5 любопытных автоновинок, которые приедут в Россию до конца лета

В августе на российском рынке появляются знаковые автомобили, причем играющие в разных ценовых категориях. Начнем с самых дешевых и перейдем к машинам подороже.

LADA NIVA

Еще в конце прошлого года АВТОВАЗ купил у General Motors акции их совместного предприятия GM-AVTOVAZ и вернул себе бренд «Нива». Вот поэтому на решетке радиатора внедорожника теперь красуется бренд LADA.

Кроме логотипа, автомобиль получил сенсорный экран диагональю 7 дюймов, а также парктроники и камеру заднего вида. Цена на «Ниву» стартует с отметки 726 000 рублей. А версия Off-road обойдется в 812 000 рублей.