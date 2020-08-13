Новый Mercedes S-класса: в салоне произошла дизайн-революция

Разработчики не приводят цифр, но уверяют, что все ключевые размеры салона были увеличены. А еще создатели нового S-класса гордятся новым поколением кресел. Седоки этого не заметят, но сиденья будут непрерывно под них подстраиваться! Или вот еще: водителю теперь достаточно сказать вслух свой рост, и машина сама настроит руль, кресло и зеркала. Вообще, будущему покупателю S-класса теперь предложат пять разных вариантов компоновки салона. Топовый — это раздельные кресла, дополненные выдвижными оттоманками и подогревом шеи… Еще больше новостей мы узнаем осенью: до премьеры кузова W223 осталась буквально пара недель.