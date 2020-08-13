Новый Mercedes S-класса: в салоне произошла дизайн-революция

Описывать словами салон будущего W223 не имеет смысла: лучше внимательно рассмотреть фотографии. Но пару любопытных моментов отметить все-таки стоит. Так, передняя часть интерьера получилась достаточно «хайтечной»: дизайнеры расставили экраны панели приборов и мультимедийной системы по отдельности, а над панелью водрузили стильный блок воздуховодов. Контурной подсветки стало больше — ею пронизано буквально все. От сидений до центральной консоли. Она теперь хорошо различима днем (яркость светодиодной ленты выросла в 10 раз!), плюс готова иллюстрировать работу тех или иных систем. Скажем, светодиоды покажут, что электроника удерживает машину внутри полосы и так далее.
Система Energizing Comfort Control пережила смену поколений. Она объединяет климат-контроль, обогревы сидений, руля и подлокотников, а также вентиляцию, массаж и ароматизаторы. Ей же подчиняются подсветка и медиасистема. Соответственно, автомобиль может или «взбодрить», или «расслабить» своих пассажиров. Нужную команду можно отдать голосом. Или просто сказать: «Я сегодня устал…» Бортовая электроника распознает посыл и активирует антистрессовую программу. Кстати, про команды: чтобы подсказки навигации не раздражали пассажиров, они транслируется через динамики, встроенные в подголовник водительского кресла — кроме шофера их никто не услышит.
Разработчики не приводят цифр, но уверяют, что все ключевые размеры салона были увеличены. А еще создатели нового S-класса гордятся новым поколением кресел. Седоки этого не заметят, но сиденья будут непрерывно под них подстраиваться! Или вот еще: водителю теперь достаточно сказать вслух свой рост, и машина сама настроит руль, кресло и зеркала. Вообще, будущему покупателю S-класса теперь предложат пять разных вариантов компоновки салона. Топовый — это раздельные кресла, дополненные выдвижными оттоманками и подогревом шеи… Еще больше новостей мы узнаем осенью: до премьеры кузова W223 осталась буквально пара недель.