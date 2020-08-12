Страсти по Кутузовскому: кто не хочет сделать безопасной «дорогу смерти»

По данным СМИ, за последние 5 лет на Кутузовском проспекте в Москве в результате ДТП 76 человек были ранены и 62 погибли. На Можайском шоссе за это же время — 11 погибших и 1 раненый. Суммарно по итогам пятилетки мы имеем 77 раненых и 73 погибших. А очередное ДТП с участием трех автомобилей на данной улице произошло 7 августа этого года.
Все это время общественники, депутаты, журналисты активно обсуждают тему необходимости установки барьерного ограждения на перечисленных улицах. В прошлом году положительный ответ на этот счет был получен из Департамента транспорта Москвы за подписью заместителя главы ведомства Дмитрия Пронина, который сообщил, что в Дептрансе даже разработана проектная документация, включающая мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе — размещение барьерного ограждения по оси дороги на Кутузовском проспекте.
Документация была направлена на согласование в заинтересованные органы власти, включая Федеральную службу охраны РФ, где, видимо, и канула в небытие. Сама же ФСО в ответ на обращение общественников резюмировала примерно следующее: мол, работы (очень бы хотелось узнать какие) по улучшению дорожно-транспортной обстановки на трассах столицы, в том числе на Кутузовском проспекте, ведутся, но по-настоящему улучшат ситуацию только строящиеся Северный и Южный дублер Кутузовского проспекта. Которые, к слову, по неофициальной информации, планируется сделать платными.
В общем, переводя с чиновничьего на человеческий язык это означает, что ФСО ответила отказом на все доводы москвичей об аварийности улицы и предложила еще немного поездить по опасной трассе как есть, а потом просто объезжать «дорогу смерти», когда достроят ей альтернативу.
И вот, на прошлой неделе новая авария, несколько машин всмятку и очередное письмо от москвичей — теперь уже Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Ответ о принятии обращения не заставил себя ждать. Но почему-то вместо аппарата одного из первых лиц страны предложение разобраться с проблемой Кутузовского на самом высшем уровне снова отправлено… в отдел писем мэрии Москвы. Откуда, уже понятно, снова будет передано в Департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры, который и так в общем совершенно не против установки барьерного ограждения на Кутузовском проспекте, о чем сообщил еще ровно год назад.
Такой вот замкнутый круг, кроме прочего ярко очерчивающий нам границы бюрократической системы, в которой человеческие жизни — брызги. А как иначе расценивать всю эту ситуацию с признанием проблемы и полным отсутствием воли и желания у чиновников ее решать?
– Отсутствие барьерного ограждения на Кутузовском уже давно не имеет смысла даже с точки зрения охраны первых лиц государства, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Во-первых, здесь они едут лишь частично, потом сворачивают на Рублевское шоссе, где барьерное ограждение есть, но там оно почему-то не мешает обеспечивать безопасность проезда. Во-вторых, поток «блатных» по разделительной Кутузовского тоже резко уменьшился, в том числе и благодаря деятельности нашего сообщества, поэтому пользуются этой привилегией все реже и реже. То есть вопрос исключительно в желании властей решить эту проблему, которая каждый месяц уносит по одной человеческой жизни. И возможности у них для этого есть…