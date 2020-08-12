Страсти по Кутузовскому: кто не хочет сделать безопасной «дорогу смерти»

По данным СМИ, за последние 5 лет на Кутузовском проспекте в Москве в результате ДТП 76 человек были ранены и 62 погибли. На Можайском шоссе за это же время — 11 погибших и 1 раненый. Суммарно по итогам пятилетки мы имеем 77 раненых и 73 погибших. А очередное ДТП с участием трех автомобилей на данной улице произошло 7 августа этого года.

Все это время общественники, депутаты, журналисты активно обсуждают тему необходимости установки барьерного ограждения на перечисленных улицах. В прошлом году положительный ответ на этот счет был получен из Департамента транспорта Москвы за подписью заместителя главы ведомства Дмитрия Пронина, который сообщил, что в Дептрансе даже разработана проектная документация, включающая мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе — размещение барьерного ограждения по оси дороги на Кутузовском проспекте.

Документация была направлена на согласование в заинтересованные органы власти, включая Федеральную службу охраны РФ, где, видимо, и канула в небытие. Сама же ФСО в ответ на обращение общественников резюмировала примерно следующее: мол, работы (очень бы хотелось узнать какие) по улучшению дорожно-транспортной обстановки на трассах столицы, в том числе на Кутузовском проспекте, ведутся, но по-настоящему улучшат ситуацию только строящиеся Северный и Южный дублер Кутузовского проспекта. Которые, к слову, по неофициальной информации, планируется сделать платными.