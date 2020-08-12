Очень дорогой «кореец» Genesis GV80 приедет в трех версиях

Российское представительство марки Genesis уже провело презентацию модели GV80. Однако, несмотря на мероприятие, отечественный офис премиум-бренда не сказал ничего конкретного. Цены, комплектации и даже модификации остались нераскрытыми. Так что первую информацию порталу «АвтоВзгляд» пришлось черпать из сертификационных документов.

Официальные бумаги сообщают, что в России смогут продаваться три варианта машины. Есть веротяность, что самым востребованным из них будет исполнение с рядным (!) 6-цилиндровым турбодизелем объемом 3 л. Его отдача — относительно скромные, зато налоговыгодные 249 сил. Хотя моментище — аж 588 Н·м.

Далее по списку следует V-образная 3,5-литровая «шестерка» с отдачей сразу в 379 л. с. А открывает гамму 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра и мощностью 249 л. с. Все моторы сочетаются с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Интересно, что для нас не стали сертифицировать модификации с передним приводом, а заявили только вариации 4х4.

Напомним, что на рынке новому GV80 предстоит выйти против таких бестселлеров, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. По расчетам компании, запуск кроссовера обязан увеличить российские продажи «Дженезисов» минимум вдвое, а его доля среди моделей — составить 60%. В абсолютных числах это значит, что каждый год планируется продавать около двух тысяч машин.