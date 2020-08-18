Самые ненадежные, но популярные машины на «вторичке»

К сожалению, в России нет организаций, которые проводили бы исследования надежности автомобилей. А вот в Германии это всем известный TUV. Немцы занимаются подобной работой уже много лет, так что ориентируясь на результаты их трудов можно судить о надежности моделей, которые уже сменили поколения и попали в ряд подержанных.

Впрочем, что хорошо европейцам, не всегда подходит нашим покупателям. Скажем, в Старом Свете продают версии, которые в Россию не поставляются. Но немцы — большие педанты и заносят в свою базу данных все машины, в том числе и с теми силовыми агрегатами, которые есть в нашей стране. Вот у каких моделей, довольно распространенных в России, отметили самое больше количество проблем.