Самые ненадежные, но популярные машины на «вторичке»

К сожалению, в России нет организаций, которые проводили бы исследования надежности автомобилей. А вот в Германии это всем известный TUV. Немцы занимаются подобной работой уже много лет, так что ориентируясь на результаты их трудов можно судить о надежности моделей, которые уже сменили поколения и попали в ряд подержанных.
Впрочем, что хорошо европейцам, не всегда подходит нашим покупателям. Скажем, в Старом Свете продают версии, которые в Россию не поставляются. Но немцы — большие педанты и заносят в свою базу данных все машины, в том числе и с теми силовыми агрегатами, которые есть в нашей стране. Вот у каких моделей, довольно распространенных в России, отметили самое больше количество проблем.
Nissan Qashqai
Японский кроссовер первого поколения появился в 2006 году, а рестайлинг он пережил в 2010-м. «Бэушный» автомобиль разочарует слабой передней подвеской, недолговечной рулевой рейкой и тонким лакокрасочным покрытием.
Двигатели объемом 1,6 л (индекс HR16DE) и 2 л (MR20DE) склонны к залеганию поршневых колец. Младший мотор, работающий в паре с вариатором Jatco JF015E, часто требует серьезного ремонта после 100 000 км пробега. А 2-литровый агрегат после пяти лет эксплуатации «порадует» течью масла из поддона картера. А еще после 90 000 км у него нередко изнашивается цепь ГРМ, что грозит «капиталкой».
Skoda Oсtavia
Лифтбэк второго поколения выпускали с 2004 по 2013 годы и за это время покупатели стали жаловаться на проблемы с наддувными фольксвагеновскими моторами, а также «роботом» DSG. Двигатели были требовательны к качеству топлива и любили кушать масло, а в трансмиссии отказывала электроника. Редко, но были даже механические разрушения. Ситуация стала постепенно улучшаться с 2011 года, когда немцы в ускоренном темпе принялись дорабатывать свои силовые агрегаты.
KIA Sportage
Кроссовер третьего поколения выпускали с 2010 по 2016 год. Машина оказалась довольно популярной в России, но недостатки не обошли стороной и ее. Базовый 2-литровый бензиновый двигатель серии G4KD, в целом оказался довольно надежным. Но из-за разрушения нейтрализатора, в цилиндро-поршневой группе появлялись задиры, что постепенно «приговаривало» мотор к дорогому ремонту. Кроме того, недолговечными оказались элементы подвески, а обивка руля и кресел быстро истирается.
Ford Mondeo
Производство модели четвертого поколения началось в 2004 году. Со временем выяснилось, что «робот» PowerShift — самый проблемный узел автомобиля. К тому же его ремонт дорог и сложен. Были вопросы и к 2-литровому мотору EcoBoost, у которого отмечено прогорание поршней. Наконец, нередко барахлит и электрика.
Peugeot 308
Французский хетчбэк первого поколения выпускали с 2007 по 2014 год. За время эксплуатации претензий к автомобилю накопилось много — от слабого лакокрасочного покрытия, капризного «автомата» у которого ломается гидроблок, до проблем с мотором. Самый массовый 1,6-литровый двигатель страдал быстрым растяжением цепи. Часто отказывали водяная помпа и термостат.