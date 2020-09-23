В Россию приехал самый дешевый китайско-казахский электрокроссовер JAC iEV7S

Электропремьеру на российском автонебосклоне провели ребята из JAC, которые «сорвалои покров» со своей новинки — то ли кроссовера, то ли хэтчбека — iEV7S. Облик машины местами схож с хорошо знакомым нам Lifan X50, а вот начинка — вся сплошь новая и современная. Главная же конструктивная особенность — гигантская батарейка, а принадлежит она корейцам из Samsung. Правда, сделана тоже в Китае.

Дизайн — штука субъективная, глубоко личная. А вот технические характеристики — понятие постоянное и вкусового вмешательства не признающее. Отринем лирику и пробежимся строго по фактам статической презентации.

JAC iEV7S, чье производство налажено в Казахстане, оснащен мотором мощностью 85 кВт, который разгоняет машину до сотни за 12 секунд. Зато до среднегородского «полтинника» можно ускориться всего за 4 секунды. Максимальная скорость — 130 км/ч. «Полного бака» хватит на 280 км, но при определенной сноровке и ловкости (читай — отключенном кондиционере, идеальных температурных условиях и попутном ветре) китаец промчит аж 360 км. Одним словом, до дачи и обратно — впритык. И только летом.