Как новые технологии кардинально меняют коммерческие перевозки

В ближайшее десятилетие в коммерческом транспорте грядет настоящая революция. Уже сейчас многие компании отрабатывают или применяют на практике такие инновационные решения, о которых еще несколько лет назад писали фантасты. Они изменят не только грузоперевозки, но и рынок труда. Скажем, профессия водителя может просто перестать существовать в привычном нам виде.
Дистанционное управление
Огромный карьерный самосвал уже может быть беспилотным! Такую технику в 2010 году представил БелАЗ. Идея сделать машину без водителя зрела давно, ведь самое слабое место громадины — это человек, сидящий за рулем. Да и трудно работать людям в карьерах, где есть задымленность и туман.
Свой первый беспилотник БелАЗ разработал совместно с российской компанией «ВИСТ Групп». Проект назвали «Интеллектуальный карьер». Его суть в том, что машиной управляет оператор, находящийся в отдельном здании и управляющий грузовиком с помощью пульта. 10 июля 2018 года на заводском полигоне прошли испытания такой техники. Причем управляли грузовиком из Екатеринбурга, то есть на расстоянии 2500 км.
Сейчас два робота уже работают на предприятии СУЭК. Правда, для них выделен отдельный участок, чтобы не пересекаться с людьми.
Автопилот
Концепт Mercedes-Benz Future Truck 2025 способен передвигаться без помощи водителя. Премьера грузовика состоялась в 2014 году в Ганновере. А до этого большегруз самостоятельно проехал по автобану А4, соединяющему восток и запад Германии, со скоростью до 80 км/ч. Судя по названию, машина может появиться в Европе в 2025 году.
В итоге немцы стали пионерами в разработке грузовых беспилотников. Они уже инвестировали в проект более миллиарда евро и продолжают «вкладываться». Future Truck следит за дорожной обстановкой с помощью сенсоров, размещенных на кабине. В случае нештатной ситуации, машина может снизить скорость, перестроиться, а навигация прокладывает маршрут с учетом пробок. Водитель может какое-то время не смотреть на дорогу, а всю информацию получать с планшета.
Доставка последней мили
Инновациями в области городской доставки занимаются множество компаний по всему миру. Скажем, американский стартап Udelv разрабатывает электромобили-беспилотники грузоподъемностью 360 кг. У каждого такого грузовичка 18 отсеков с автоматическими замками. Когда автомобиль приезжает к клиенту, тот может разблокировать замок своего отсека с помощью приложения на смартфоне.
Ну и куда же без дронов! Скажем, дочерняя компания корпорации Google первой в США получила лицензию Минтранса на доставку посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов. Похожий взгляд в будущее показал ранее Mercedes-Benz на концепте коммерческого грузовика Vision Van. Тут дроны взлетают с крыши малотоннажника. Кроме этого, есть решение с дронами-вездеходами, которые могут доставлять посылки на расстоянии километр-два.
С развитием этих технологий курьерам-мигрантам придется несладко. Ведь дроны не устают, им не надо платить зарплату и они могут работать круглосуточно. От этого выиграет конечный потребитель, ведь доставка станет быстрее и дешевле.
Управление поставками онлайн
Получение информации о движении груза в реальном времени сейчас все больше востребовано логистами различных предприятий, потому IT-решения в этой области будут только развиваться. Наиболее популярным станет софт, делающий цепочку поставок прозрачной и позволяющей быстро реагировать на различные нештатные ситуации.
Скажем, оператор сможет отслеживать маршрут грузовика, получать информацию о погодных условиях в определенной местности, а также о состоянии дорог и подъездных путей к портам. Все это позволит сделать доставку дешевле, быстрее и безопаснее.