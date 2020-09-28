Как новые технологии кардинально меняют коммерческие перевозки

В ближайшее десятилетие в коммерческом транспорте грядет настоящая революция. Уже сейчас многие компании отрабатывают или применяют на практике такие инновационные решения, о которых еще несколько лет назад писали фантасты. Они изменят не только грузоперевозки, но и рынок труда. Скажем, профессия водителя может просто перестать существовать в привычном нам виде.

Дистанционное управление

Огромный карьерный самосвал уже может быть беспилотным! Такую технику в 2010 году представил БелАЗ. Идея сделать машину без водителя зрела давно, ведь самое слабое место громадины — это человек, сидящий за рулем. Да и трудно работать людям в карьерах, где есть задымленность и туман.

Свой первый беспилотник БелАЗ разработал совместно с российской компанией «ВИСТ Групп». Проект назвали «Интеллектуальный карьер». Его суть в том, что машиной управляет оператор, находящийся в отдельном здании и управляющий грузовиком с помощью пульта. 10 июля 2018 года на заводском полигоне прошли испытания такой техники. Причем управляли грузовиком из Екатеринбурга, то есть на расстоянии 2500 км.

Сейчас два робота уже работают на предприятии СУЭК. Правда, для них выделен отдельный участок, чтобы не пересекаться с людьми.