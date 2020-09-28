Тест-драйв IVECO Stralis на метане: газовый ответ

Изюминка тягача, который вы видите на фото, кроется в буквах NP, которые означают Natural Power. То есть грузовик в качестве топлива использует природный газ — метан. К сожалению, в России этому виду моторного топлива пока не очень доверяют. Еще свежи в памяти легковушки, у которых после установки ГБО появлялась масса проблем. С грузовиками все не так.
Двигатель объемом 12,9 л компания IVECO изначально разрабатывала под использование газового топлива. Максимальная мощность агрегата — 460 л. с. а 2000 Нм крутящего момента доступны уже с 1100 об/мин. В названии мотора есть аббревиатура CNG (переводится как КПГ) — то есть, он работает на сжатом (компримированном) газе.
Почему метан
Про особенность эксплуатации тягачей на метане порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель компании «Борт №1» Роман Тарлакьян. На его предприятии работает уже 30 таких машин и он уверен, что за газовой техникой большое будущее. Но есть свои трудности и особенности.
— Машины с газовым мотором значительно дороже, чем грузовики c дизельным двигателем, — объясняет специалист. — Поэтому до 1 января 2018 года газовая тема экономически себя не оправдывала. А вот после этой даты, когда произошло значительное подорожание топлива, приобретение грузовиков на метане стало иметь смысл. Мы остановили свой выбор на IVECO, потому что компания является пионером в производства двигателей на метане, и за более чем 20-летний срок успела устранить ошибки, которые совершают новички…
Отметим также, что у IVECO есть широкая сеть сервисных станций, поэтому обслуживать технически сложный грузовик легче. Да и первое ТО проводят на 90 000 км. По нашим меркам — очень много. Меняют масло, фильтры, свечи, а также делают другие операции, предусмотренные регламентом. Весь комплекс работ обходится в 115 000 рублей. Для такого пробега это в порядке вещей.
Господин Тарлакьян сетует, что единственный сдерживающий фактор в работе грузовиков на метане сейчас — отсутствие соответствующих заправок. Они есть, но их недостаточно:
— Стандартный запас газа у грузовика рассчитан на 430 км. Поэтому заправка должна быть километров через 300. Поскольку заправок мало, приходится ставить дополнительные баллоны, — поясняет он. — Но все равно, чтобы грузовики, которые базируются в Тимашевске (Краснодарский край), начали доставлять грузы в Москву, не хватает всего двух заправок на перегонах Ростов-Воронеж и Воронеж-Москва. А вот на юге России — в Краснодарском крае, Новороссийске, Белгородской области проблем с газовыми АЗС нет.
В кабину
Теперь пришла пора понять, каков газовый грузовик в деле. Конструкторы сделали все, чтобы максимально облегчить посадку, так что и ступеньки, и ручки оказываются там, где нужно. У кресла водителя обилие регулировок с сервоприводами, а у руля есть пневматическая регулировка. Все настраивается в считанные секунды, в том числе и зеркала, которые снабжены электрорегулировками.
Да и вообще в машине большое количество электронных систем. Скажем, есть электронноуправляемая тормозная система EBS с системой помощи при торможении BAS, и система экстренного торможения перед препятствием AEBS. А Driver Attention Support следит за движением руля и на основании этого дает сигнал, который предупредит о том, что водитель устал.
Что касается водительских ощущений, то разгон поначалу вялый, но это типичная особенность газовых грузовиков. Однако в пути нет раскачки, турбина не воет волком, в кабине тихо, а машина едет плавно, почти плывет над дорогой. Если говорить про рулевое управление, то у него нормальное усилие, а 12-ступенчатая роботизированная коробка передач работает внятно. Неровности тягач проезжет без грохота и ощущения, что сейчас голова пробьет крышу. Все происходит скучно, зато комфортно.
Реальная жизнь
Представители компании «Борт №1» рассказали, что их тягачи проехали уже более 250 000 км, потому кое-какой опыт эксплуатации накопился. Скажем, летом газа в баллоны входит меньше, потому на заправки приходится заезжать чаще. Ну а в целом, итальянское газобаллонное оборудование неплохо выдерживает повышенную влажность и загрязненный воздух.
Что касается зимних дорог, то в мороз двигатель на метане заводится без проблем, а газа в баллоны входит больше. Но определенную опасность представляют наледи, потому как у грузовика низкий клиренс. Об этом говорит пара вмятин на стальной защите баллонов.
Если говорить о каких то проблемах при эксплуатации, то об этом можно будет судить только после того, как грузовики пройдут миллион километров. Пока же к газовым IVECO у компании нареканий нет. Грузовики оказались довольно надежны и проблем с ними не возникает. Более того, на тех маршрутах, где есть техническая возможность и инфраструктура, перевозчик меняет старые автомобили парка на новые тягачи уже на метане.