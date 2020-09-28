Тест-драйв IVECO Stralis на метане: газовый ответ

Фото: АвтоВзгляд
Производители магистральных тягачей все чаще предлагают потребителю грузовики на метане. Пионером здесь выступает компания IVECO, которая разрабатывает газовые моторы уже не один десяток лет. Про особенности эксплуатации одного из таких «газовых тяжеловозов» рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Изюминка тягача, который вы видите на фото, кроется в буквах NP, которые означают Natural Power. То есть грузовик в качестве топлива использует природный газ — метан. К сожалению, в России этому виду моторного топлива пока не очень доверяют. Еще свежи в памяти легковушки, у которых после установки ГБО появлялась масса проблем. С грузовиками все не так.

Двигатель объемом 12,9 л компания IVECO изначально разрабатывала под использование газового топлива. Максимальная мощность агрегата — 460 л. с. а 2000 Нм крутящего момента доступны уже с 1100 об/мин. В названии мотора есть аббревиатура CNG (переводится как КПГ) — то есть, он работает на сжатом (компримированном) газе.

Фото: АвтоВзгляд

Почему метан

Про особенность эксплуатации тягачей на метане порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель компании «Борт №1» Роман Тарлакьян. На его предприятии работает уже 30 таких машин и он уверен, что за газовой техникой большое будущее. Но есть свои трудности и особенности.

— Машины с газовым мотором значительно дороже, чем грузовики c дизельным двигателем, — объясняет специалист. — Поэтому до 1 января 2018 года газовая тема экономически себя не оправдывала. А вот после этой даты, когда произошло значительное подорожание топлива, приобретение грузовиков на метане стало иметь смысл. Мы остановили свой выбор на IVECO, потому что компания является пионером в производства двигателей на метане, и за более чем 20-летний срок успела устранить ошибки, которые совершают новички…

Отметим также, что у IVECO есть широкая сеть сервисных станций, поэтому обслуживать технически сложный грузовик легче. Да и первое ТО проводят на 90 000 км. По нашим меркам — очень много. Меняют масло, фильтры, свечи, а также делают другие операции, предусмотренные регламентом. Весь комплекс работ обходится в 115 000 рублей. Для такого пробега это в порядке вещей.

Господин Тарлакьян сетует, что единственный сдерживающий фактор в работе грузовиков на метане сейчас — отсутствие соответствующих заправок. Они есть, но их недостаточно:

— Стандартный запас газа у грузовика рассчитан на 430 км. Поэтому заправка должна быть километров через 300. Поскольку заправок мало, приходится ставить дополнительные баллоны, — поясняет он. — Но все равно, чтобы грузовики, которые базируются в Тимашевске (Краснодарский край), начали доставлять грузы в Москву, не хватает всего двух заправок на перегонах Ростов-Воронеж и Воронеж-Москва. А вот на юге России — в Краснодарском крае, Новороссийске, Белгородской области проблем с газовыми АЗС нет.

Фото: АвтоВзгляд

В кабину

Теперь пришла пора понять, каков газовый грузовик в деле. Конструкторы сделали все, чтобы максимально облегчить посадку, так что и ступеньки, и ручки оказываются там, где нужно. У кресла водителя обилие регулировок с сервоприводами, а у руля есть пневматическая регулировка. Все настраивается в считанные секунды, в том числе и зеркала, которые снабжены электрорегулировками.

Да и вообще в машине большое количество электронных систем. Скажем, есть электронноуправляемая тормозная система EBS с системой помощи при торможении BAS, и система экстренного торможения перед препятствием AEBS. А Driver Attention Support следит за движением руля и на основании этого дает сигнал, который предупредит о том, что водитель устал.

Что касается водительских ощущений, то разгон поначалу вялый, но это типичная особенность газовых грузовиков. Однако в пути нет раскачки, турбина не воет волком, в кабине тихо, а машина едет плавно, почти плывет над дорогой. Если говорить про рулевое управление, то у него нормальное усилие, а 12-ступенчатая роботизированная коробка передач работает внятно. Неровности тягач проезжет без грохота и ощущения, что сейчас голова пробьет крышу. Все происходит скучно, зато комфортно.

На тягаче установлены дополнительные газовые баллоны
Фото: АвтоВзгляд

Реальная жизнь

Представители компании «Борт №1» рассказали, что их тягачи проехали уже более 250 000 км, потому кое-какой опыт эксплуатации накопился. Скажем, летом газа в баллоны входит меньше, потому на заправки приходится заезжать чаще. Ну а в целом, итальянское газобаллонное оборудование неплохо выдерживает повышенную влажность и загрязненный воздух.

Что касается зимних дорог, то в мороз двигатель на метане заводится без проблем, а газа в баллоны входит больше. Но определенную опасность представляют наледи, потому как у грузовика низкий клиренс. Об этом говорит пара вмятин на стальной защите баллонов.

Если говорить о каких то проблемах при эксплуатации, то об этом можно будет судить только после того, как грузовики пройдут миллион километров. Пока же к газовым IVECO у компании нареканий нет. Грузовики оказались довольно надежны и проблем с ними не возникает. Более того, на тех маршрутах, где есть техническая возможность и инфраструктура, перевозчик меняет старые автомобили парка на новые тягачи уже на метане.

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28 сентября 2020
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