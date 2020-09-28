Тест-драйв IVECO Stralis на метане: газовый ответ

Почему метан

Про особенность эксплуатации тягачей на метане порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель компании «Борт №1» Роман Тарлакьян. На его предприятии работает уже 30 таких машин и он уверен, что за газовой техникой большое будущее. Но есть свои трудности и особенности.

— Машины с газовым мотором значительно дороже, чем грузовики c дизельным двигателем, — объясняет специалист. — Поэтому до 1 января 2018 года газовая тема экономически себя не оправдывала. А вот после этой даты, когда произошло значительное подорожание топлива, приобретение грузовиков на метане стало иметь смысл. Мы остановили свой выбор на IVECO, потому что компания является пионером в производства двигателей на метане, и за более чем 20-летний срок успела устранить ошибки, которые совершают новички…

Отметим также, что у IVECO есть широкая сеть сервисных станций, поэтому обслуживать технически сложный грузовик легче. Да и первое ТО проводят на 90 000 км. По нашим меркам — очень много. Меняют масло, фильтры, свечи, а также делают другие операции, предусмотренные регламентом. Весь комплекс работ обходится в 115 000 рублей. Для такого пробега это в порядке вещей.

Господин Тарлакьян сетует, что единственный сдерживающий фактор в работе грузовиков на метане сейчас — отсутствие соответствующих заправок. Они есть, но их недостаточно:

— Стандартный запас газа у грузовика рассчитан на 430 км. Поэтому заправка должна быть километров через 300. Поскольку заправок мало, приходится ставить дополнительные баллоны, — поясняет он. — Но все равно, чтобы грузовики, которые базируются в Тимашевске (Краснодарский край), начали доставлять грузы в Москву, не хватает всего двух заправок на перегонах Ростов-Воронеж и Воронеж-Москва. А вот на юге России — в Краснодарском крае, Новороссийске, Белгородской области проблем с газовыми АЗС нет.