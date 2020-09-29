Первый видеообзор электрического грузовика MOSKVA: на что способен российский большегруз

И для начала надо подчеркнуть, что машина изначально создавалась под требования заказчика. А ретейлер заинтересовался диковинным электротранспортом не просто так. Дело в том, что одной из серьезных проблем, с которой сталкивается эта торговая сеть — шум от грузовиков, ведь магазины компании — небольшие и часто располагаются на первых этажах жилых домов. И дизельный грузовик, подъезжающий для разгрузки рано утром, часто вызывает недовольство жильцов.

А электрический — абсолютно тихий. В этом мы убедились в результате короткого тест-драйва. Причем тишина стоит и в кабине: очень необычно и поначалу даже немного пугает. Большегруз очень легкий на разгон и достаточно маневренный. Отмечу и чуткие тормоза, к которым поначалу пришлось привыкать. Только коснулся педали — машина встала.

«Лежачих полицейских» MOSKVA проходит жестко, и это неудивительно: авто, как и любой другой электромобиль, тяжелое. Полная масса электрогрузовика — 18 тонн. А дальность хода составляет 200 км.