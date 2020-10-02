Обновленный KIA Rio X-Line готовится к выходу на российский рынок

После рестайлинга седан KIA Rio прибавил в цене от 5000 до 50 000 рублей — в зависимости от комплектации, теперь прайсы стартуют от 814 900 целковых. Что станет с ценниками Rio X-Line, за который сегодня просят от 836 910 рублей, пока непонятно.

С вопросом о стоимости и сроках появления обновленного хечбэка портал «АвтоВзгляд» обратился в представительство KIA в России, где нам сказали, что «подробности будут раскрыты позже».

Документ ОТТС, опубликованный в открытой базе Роспатента, вступает в силу 15 октября, а значит уже через две недели корейцы смогут начать производство хетчбэка на заводе под Питером и вывести обновленную модель на рынок. Возьмут ли они в работу Rio X-Line сразу или отложат его запуск на какое-то время, мы узнаем совсем скоро.