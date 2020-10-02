Toyota представила обновленный RAV4 для России

В первую очередь исполнение Style — это двухцветный кузов, окрашенный белым «перламутром», но — с черной крышей. Кроме того, на кузове присутствуют черные акценты: решетка радиатора, 18-дюймовые колеса, корпуса зеркал, плюс накладки на переднем и заднем бамперах.

На двери багажника (под фонарями и стеклом) появилась декоративная накладка специальной серии. В интерьере — комбинированная отделка сидений кожей и алькантарой.

Дополнительно RAV4 Style получил большой 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов и электрохромное внутрисалонное зеркало — оно автоматически реагирует на яркость фар попутных автомобилей, предотвращающая ослепление водителя.