Toyota представила обновленный RAV4 для России

В первую очередь исполнение Style — это двухцветный кузов, окрашенный белым «перламутром», но — с черной крышей. Кроме того, на кузове присутствуют черные акценты: решетка радиатора, 18-дюймовые колеса, корпуса зеркал, плюс накладки на переднем и заднем бамперах.
На двери багажника (под фонарями и стеклом) появилась декоративная накладка специальной серии. В интерьере — комбинированная отделка сидений кожей и алькантарой.
Дополнительно RAV4 Style получил большой 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов и электрохромное внутрисалонное зеркало — оно автоматически реагирует на яркость фар попутных автомобилей, предотвращающая ослепление водителя.
Что касается прочих обновок, то досталось и медиасистеме — теперь все варианты RAV4 оснащаются современным головным устройством с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Вышеупомянутое электрохромное зеркало появилось и в версии «Комфорт». Впрочем, и без того кроссовер Toyota входит в ТОП-25 хитов российского рынка.
Цены на Toyota RAV4 Style начинаются от 2 330 000 рублей. На выбор покупателю предложат два варианта кроссовера: с двухлитровым мотором (149 л. с.) и вариатором, а также с двигателем объемом 2,5 литра (199 л. с.) и 8-диапазонным «автоматом».
Кстати, до конца октября Toyota RAV4 можнокупить в кредит с довольно «вкусной» ставкой 4%.