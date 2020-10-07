«Горячий» хетчбэк BMW 128ti представлен официально

В модельном ряду BMW новый «хотхетч» займет ступеньку ниже M135i xDrive. Внешне его можно опознать по ярко-красным вставкам в боковых воздухозаборниках, а также стайл-пакету Shadowline с корпусами зеркал и радиаторной решеткой, окрашенными в черный цвет.

Авто «вооружили» двухлитровым турбомотором мощностью 265 л. с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с движком трудится восьмиступенчатый «автомат» Steptronic Sport. До первой сотни пятидверка разгоняется за 6,1 секунды, а его пиковая скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Примечательно, что BMW 128ti стал первым баварским «хотхетчем» с ведущими передними колесами.

Из прочих отличительных особенностей — уменьшенный на 10 мм клиренс, дифференциал типа Torsen, перенастроенное рулевое управление, спортивные тормозные механизмы и подвеска: в частности, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости.

В продажу BMW 128ti поступит в ноябре — европейские цены уже объявлены. Так, немецкие дилеры попросят за «горячую» пятидверку от 41 574 евро, что по нынешнему курсу эквивалентно 3,8 млн. рублей. В России же появление баварской «зажигалки» крайне маловероятно — наши сограждане платить за подобные машины пока не готовы. Тем более, что 1-я серия у нас вообще сегодня не представлена.