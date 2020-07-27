Самые критичные ошибки при регулировке зеркал, которые совершают даже опытные водители

После того, как водитель проверил техническое состояние автомобиля перед поездкой, он должен правильно отрегулировать зеркала заднего вида. Они улучшают обзорность, чем, собственно, повышают безопасность маневров, совершаемых водителем. Однако и в этом важном деле многие допускают целый ряд ошибок, способных привести к фатальным последствиям. И часто ошибаются даже те автомобилисты, у которых есть и немалый стаж.

Да, стаж расслабляет водителей. Но по прошествии лет некоторым автолюбителям кажется, что они профи и могут себе позволить поправить или поменять в настройках автомобиля прямо на ходу. А ведь частая смена водителя, если в семье один автомобиль, а права есть у двоих ее членов, требует постоянных корректировок настроек рулевой колонки, сиденья и, конечно же, зеркал. Однако именно зеркалам по непонятной причине отводят роль второстепенной системы обеспечения безопасности. И настраивают их из рук вон плохо.

Например, некоторые водители настраивают зеркала до того, как произведут регулировку кресла и руля. В результате, обзорность в корне меняется. И водители замечают это, уже тронувшись с места, а то и вовсе выехав на трассу. А далее настройка зеркал производится буквально на ходу. Последствия такой беспечности предсказуемы: водитель теряет бдительность, и толком не следит за происходящим на дороге. Случайно выбежавший на проезжую часть человек или животное, перестраивающийся автомобиль, смена сигнала светофора — и беды не избежать.

Во-первых, одной рукой крутануть руль для того, чтобы совершить резкий маневр объезда препятствия не получится. А во-вторых, у водителя попросту не хватит реакции и времени, потому что все происходит за доли секунд, которые он потратит на то, чтобы вернуть руку на обод. Поэтому первое, что нужно сделать, сев в водительское кресло — отрегулировать сиденье и руль, а затем зеркала заднего вида.