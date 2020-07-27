Самые критичные ошибки при регулировке зеркал, которые совершают даже опытные водители

После того, как водитель проверил техническое состояние автомобиля перед поездкой, он должен правильно отрегулировать зеркала заднего вида. Они улучшают обзорность, чем, собственно, повышают безопасность маневров, совершаемых водителем. Однако и в этом важном деле многие допускают целый ряд ошибок, способных привести к фатальным последствиям. И часто ошибаются даже те автомобилисты, у которых есть и немалый стаж.
Да, стаж расслабляет водителей. Но по прошествии лет некоторым автолюбителям кажется, что они профи и могут себе позволить поправить или поменять в настройках автомобиля прямо на ходу. А ведь частая смена водителя, если в семье один автомобиль, а права есть у двоих ее членов, требует постоянных корректировок настроек рулевой колонки, сиденья и, конечно же, зеркал. Однако именно зеркалам по непонятной причине отводят роль второстепенной системы обеспечения безопасности. И настраивают их из рук вон плохо.
Например, некоторые водители настраивают зеркала до того, как произведут регулировку кресла и руля. В результате, обзорность в корне меняется. И водители замечают это, уже тронувшись с места, а то и вовсе выехав на трассу. А далее настройка зеркал производится буквально на ходу. Последствия такой беспечности предсказуемы: водитель теряет бдительность, и толком не следит за происходящим на дороге. Случайно выбежавший на проезжую часть человек или животное, перестраивающийся автомобиль, смена сигнала светофора — и беды не избежать.
Во-первых, одной рукой крутануть руль для того, чтобы совершить резкий маневр объезда препятствия не получится. А во-вторых, у водителя попросту не хватит реакции и времени, потому что все происходит за доли секунд, которые он потратит на то, чтобы вернуть руку на обод. Поэтому первое, что нужно сделать, сев в водительское кресло — отрегулировать сиденье и руль, а затем зеркала заднего вида.
Настраивать зеркала так, чтобы в них отражалась большая часть автомобиля тоже не стоит. Водителю нужно не любоваться его «ласточкой», а видеть, что происходит вокруг нее. Слишком приближенный угол обзора порождает мертвые зоны зеркал. И при перестроении вы в лучшем случае кого-то «подрежете», а в худшем — устроите ДТП.
Но не нужно спешить расширять угол обзора. Чрезмерно отдаленный он также играет против водителя. Прежде всего, так сложнее контролировать габариты автомобиля и полосу движения. К тому же, избавившись от одних слепых зон, водитель создает другие — сильно развернутые от кузова зеркала не покажут вам то, что происходит позади автомобиля. А там может быть мотоциклист или другой автомобиль, идущие на обгон. А потому не нужно перегибов. Отрегулировать зеркало нужно так, чтобы была видна задняя часть машины, и автомобили, которые двигаются в соседних полосах. При этом не стоит задирать зеркало сильно вверх — метеориты и самолеты, идущие на обгон, вашему коню вряд ли помешают. Линия горизонта должна проходить посредине зеркал.
Салонное зеркало тоде нужно настроить правильно. В нем должно отражаться полностью заднее стекло автомобиля. И даже если у вас на галерке роскошная блондинка, то попросите ее пересесть на свободное место, чтобы ее прекрасное лицо не маячило в вашем зеркале. В противном случае вы будете думать о чем угодно, но не о безопасности на дороге.
Справившись с настройкой левого и салонного зеркал, стоит уделить должное внимание и зеркалу, находящемуся справа. Оно также поможет оценить обстановку позади автомобиля, особенно на дорогах, где полос движения более, чем две.
Боковые зеркала — не должны быть статичны. Ими нужно управлять в зависимости от ситуации. Например, на парковке, ограниченной бордюрами зеркала лучше опустить вниз, чтобы лучше видеть препятствие. В противном случае, водитель попросту не сможет оценить расстояние до бордюра, и обязательно наскочит на него, повредив шину, диск, декоративный колпак, а то и вовсе порог своего автомобиля.
Не ленитесь настраивать зеркала до начала движения. Русский авось на дороге не работает. Въехав в поток автомобилей, вы должны контролировать ситуацию вокруг, а не заниматься настройками систем. Иначе глазом не успеете моргнуть, как секундное отвлечение может обернутся вечностью.