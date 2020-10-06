«Секретные» возможности транспондера, о которых никто не знает

Платные дороги, которых в России с каждым годом становится все больше, позволяют существенно экономить время в пути, гарантируя всем водителям высокий уровень комфорта и безопасности. Также для удобства автомобилистов была введена система бесконтактной оплаты посредством транспондера — компактного устройства, размещающегося на лобовом стекле машины.
Девайсы, стоимость которых, например, у компании «Автодор — Платные Дороги» не превышает 3000 рублей, позволяет экономить на проезде по скоростным дорогам до 40% (с учетом дополнительной скидки по программе лояльности). Согласитесь, солидный и очень полезный бонус для логистических компаний, располагающих широким парком автомобилей, ежедневно передвигающихся по платным трассам.
Однако скидка и возможность рассчитываться за проезд, не останавливаясь в пунктах взимания платы, — далеко не все преимущества, предоставляемые транспондерами. Для юридических лиц — пользователей устройств — разработан и ряд дополнительных услуг, позволяющих оптимизировать не только финансовые процессы, связанные с оплатой проезда по скоростным дорогам, но ряд других.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Так, компания «Автодор-Платные Дороги» предлагает перевозчикам и всем тем, чей бизнес непосредственно сопряжен с автомобильным транспортом, совершенно бесплатно подключиться к системе электронного документооборота. Доставка документов по завершению отчетного периода идет через таких операторов, как «Калуга Астрал», «Такском», «Контур/Диадок» и «Сбис/Тензор».
Впрочем, эта услуга доступна не только тем, кто работает с провайдерами, перечисленными выше. Разница в том, что клиентам для подключения к системе электронного документооборота требуется совершить дополнительное действие — подать «своему» провайдеру заявку на настройку роуминга.
Зачем это нужно? Электронный документооборот позволяет экономить время сотрудников примерно на 50—60%, ведь им не нужно распечатывать, обрабатывать и заносить бумаги в отчетные журналы. Кроме того, услуга сокращает на 70—80% расходы предприятия — на доставке, хранении и, опять же, распечатке внушительных объемов документов.
Предложение интересное, но в самом ли деле оно так удобно и полезно? С этим вопросом портал «АвтоВзгляд» обратился к целевой аудитории — к транспортным компаниям.
— Да, из дополнительных услуг мы пользуемся электронным документооборотом. Это действительно освобождает от необходимости использования бумажных документов и экономит наше время, — отметил Михаил Пальков, заместитель генерального директора международной логистической компании «ТРАСКО» по транспорту.
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
Помимо электронного документооборота, в перечне дополнительных услуг для пользователей транспондеров T-pass из мира транспортного бизнеса есть и экспресс-доставка документов. Курьерская служба привозит акты, счета-фактуры и отчеты, необходимые для закрытия периода, в кратчайшие сроки — за 1—4 дня в зависимости от местонахождения офиса клиента.
И если сроки доставки могут варьироваться в разных регионах, то стоимость услуги фиксированная — 350 рублей в месяц. Чтобы ее подключить, достаточно направить оригинал заявления в «Автодор- Платные Дороги». Преимущества экспресс-доставки закрывающих документов очевидны, а потому сразу перейдем к следующему пункту.
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
На транспондеры T-pass действует гарантия сроком 24 месяца, если речь идет об устройствах линейки «Стандарт», «Премиум», Лимитированная и Специальная серия или 5 лет на модель «Платинум». В течение этого времени пользователь может рассчитывать на замену девайса, если в результате проведенной диагностики подтвердится, что его поломка (невозможность списания средств) связана с заводским дефектом.
За 210, 240 или 290 рублей (20% от стоимости транспондера) на стандартные и премиальные устройства, а также устройства лимитированной и специальной серии гарантийный период можно продлить еще на три года. Но сделать это нужно, пока не истек основной срок: в момент приобретения девайса или в первые два года. Подключается услуга в стационарных и мобильных пунктах продаж «Автодор — Платные Дороги», которые расположены вблизи пунктов взимания платы на дорогах, а также в дополнительных офисах, расположенных в городах Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар.
АРЕНДА ТРАНСПОНДЕРОВ
Если приобретать транспондеры компания по тем или иным причинам не планирует или нужны транспондеры ненадолго, их можно взять в аренду. Эта услуга окажется полезной, когда, например, появляется временная необходимость в выведении на линию дополнительных водителей.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно обратиться в Центр продаж и обслуживания. Минимальный срок аренды для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 30 дней, максимальный — 1 год. По истечении периода транспондер можно вернуть (до того, как наступит дата, указанная в договоре) или выкупить.
На сегодняшний день стоимость услуги составляет 2 рубля в сутки. Однако если вы заинтересовались предложением всерьез, стоит поспешить — с 15 октября тариф повысится до 5 рублей за сутки.
ЗАЩИТА ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО СЧИТЫВАНИЯ
На официальном сайте транспондера T-pass, помимо самих устройств, присутствуют и аксессуары для них. В частности, можно приобрести дополнительные держатели (как на автомобили, так и на мотоциклы, если в парке имеется двухколесная техника) и так называемый ZIP-пакет, защищающий девайс от нежелательного списания средств.
Если водителю не нужно проводить оплату посредством устройства — скажем, рассчитываться по своему личному транспондеру или в компании ему поручили воспользоваться другим девайсом по тем или иным причинам — недостаточно «спрятать» его в отдаленное место. Для этих целей предусмотрен ZIP-пакет, предлагающийся по чисто символической цене в 35 рублей.
БРЕНДИРОВАНИЕ
Напоследок расскажем еще об одной малоизвестной возможности транспондеров T-pass. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, остановившим свой выбор на модели «Премиум», «Автодор» предлагает индивидуальное брендирование устройства — нанесение фирменного логотипа на его лицевую сторону.
Таким образом, транспондер, позволяющий экономить на проезде по платным дорогам, может еще и способствовать формированию узнаваемого образа компании — ее рекламе, если угодно. Всем известно, что брендирование играет огромную роль в продвижении и стратегического удержания позиций на рынке, поскольку в конечном счете при грамотном построении процессов это увеличивает прибыль фирмы. А потому, на наш, экспертов портала «АвтоВзгляд», на эту услугу следует обратить особое внимание.