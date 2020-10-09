Что чаще ломается — Skoda Rapid или Volkswagen Polo: кому из подержанных «европейцев» отдать предпочтение

У «чеха» и «немца» есть много общего в плане техники, но также есть и различия. Посмотрим, какие характерные неисправности поджидают покупателей подержанных моделей.

Кузов

По уровню стойкости к коррозии «Рапид» оказывается чуть слабее «Поло». На очень пожилых версиях не без примеров, когда краска начинает слезать пластами. С «Поло» подобное происходит крайне редко. Но из-за пескоструя у него слезает краска над лобовым стеклом. Тоже самое может произойти и с углами передних крыльев.

Двигатель

Самый популярный двигатель у «Рапида» и «Поло» — «атмосферник» объемом 1,6 литра. До лета 2015 года под капотом машин ставили мотор серии ЕА111 (85 и 105 л. с.), а затем его поменяли на технически более сложный ЕА211 (90 и 110 л. с.). Скажем, здесь есть механизм регулировки фаз на впуске. Поэтому не редко после покупки приходится потратиться на замену муфт. В приводе ГРМ применили ремень, а не цепь. Так что на интервале 120 000 км его нужно заменить, причем вместе с роликами и помпой.

Упомянем и «ваговский» наддувный двигатель 1,4 TSI. До 2015 года на машины ставили агрегат с цепным приводом ГРМ отдачей в 122 силы, а потом появилась версия с ременным приводом. Двигатель неплох, но надо иметь ввиду, что не стоит экономить на масле и топливе. А интервал замены смазки хорошо бы сократить до 8 000 км.