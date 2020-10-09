Что чаще ломается — Skoda Rapid или Volkswagen Polo: кому из подержанных «европейцев» отдать предпочтение

Фото из открытых источников
Skoda Rapid и Volkswagen Polo оказались довольно удачными моделями, пользующимися популярностью в качестве семейного авто. Какую из этих машин выбрать, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах, выяснил портал «АвтоВзгляд».

У «чеха» и «немца» есть много общего в плане техники, но также есть и различия. Посмотрим, какие характерные неисправности поджидают покупателей подержанных моделей.

Кузов

По уровню стойкости к коррозии «Рапид» оказывается чуть слабее «Поло». На очень пожилых версиях не без примеров, когда краска начинает слезать пластами. С «Поло» подобное происходит крайне редко. Но из-за пескоструя у него слезает краска над лобовым стеклом. Тоже самое может произойти и с углами передних крыльев.

Двигатель

Самый популярный двигатель у «Рапида» и «Поло» — «атмосферник» объемом 1,6 литра. До лета 2015 года под капотом машин ставили мотор серии ЕА111 (85 и 105 л. с.), а затем его поменяли на технически более сложный ЕА211 (90 и 110 л. с.). Скажем, здесь есть механизм регулировки фаз на впуске. Поэтому не редко после покупки приходится потратиться на замену муфт. В приводе ГРМ применили ремень, а не цепь. Так что на интервале 120 000 км его нужно заменить, причем вместе с роликами и помпой.

Упомянем и «ваговский» наддувный двигатель 1,4 TSI. До 2015 года на машины ставили агрегат с цепным приводом ГРМ отдачей в 122 силы, а потом появилась версия с ременным приводом. Двигатель неплох, но надо иметь ввиду, что не стоит экономить на масле и топливе. А интервал замены смазки хорошо бы сократить до 8 000 км.

  • Skoda Rapid
    Фото из открытых источников
  • Volkswagen Polo
    Фото из открытых источников

Коробка передач

Оба автомобиля оснащали 7-ступенчатым «роботом» с сухим сцеплением DSG DQ200, который работал вместе с 1,4-литровым двигателем. На первых экземплярах машин «робот» доставлял немало хлопот. Из основных неисправностей — износ сцепления и подшипников вилок переключения передач, отказ мехатроника.

Трансмиссию постоянно дорабатывали и обновляли программное обеспечение. Так что с более свежими экземплярами «Рапида» и «Поло» проблем будет куда меньше, нежели с «пожилыми».

Что касается 1,6-литрового «атмосферника», то его предлагали с «автоматом» Aisin Warner. Он оказался очень надежным. Нужно лишь менять масло через каждые 60 000 км.

Удивительно, но к «механике» вопросов оказалось больше. В этой «коробке» быстро изнашиваются синхронизаторы. А если передачи втыкаются нечетко, это признак машины, которую не жалели.

  • Skoda Rapid
    Фото из открытых источников
  • Volkswagen Polo
    Фото из открытых источников

Подвеска

Стойки переднего стабилизатора Volkswagen Polo — откровенные расходники. Обычно их меняют на 30 000 км. А передних и задних амортизаторов хватает на 100 000 км, что очень неплохо по нынешним временам.

У Skoda Rapid передняя подвеска от «Фабии», а задняя — от старой «Октавии». В целом, до 100 000 км она не доставляет хлопот. На этом пробеге нужно обратить внимание на состояние амортизаторов и проверить, «живы» ли ступичные подшипники. А вообще ходимость деталей напрямую зависит от состояния дорог в регионе и от стиля езды прошлого владельца.

ЧТО В ИТОГЕ?

Наша чешско-немецкая парочка во многом превосходит корейскую Solaris-Rio, о чьих проблемах мы уже рассказывали. Лифтбэк Rapid подойдет людям, которым необходим просторный багажник, а Volkswagen Polo порадует добротным салоном и хорошо сбалансированной подвеской. Выбирая любую из моделей можно смело рассматривать наддувный мотор, наделяющий авто отличной динамикой.

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9 октября 2020
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