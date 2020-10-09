В России начинаются продажи «спортивного» Volkswagen Polo

Дизайн-пакет «Спорт» доступен для комплектаций Respect, Status и Exclusive. Производство лифтбэков в особом исполнении стартует на калужском заводе в декабре — в шоу-румах же машины появятся в январе. Ближе к концу года представители Volkswagen объявят и цены.

Напомним, что новый «Поло» предлагается в трех модификациях с моторами мощностью 90, 110 и 125 л. с. В паре с младшим агрегатом трудится пятискоростная «механика», средний — доступен как с «ручкой», так и с шестиступенчатым «автоматом». Что же до старшего двигателя, то ему безальтернативно аккомпанирует семидиапазонный «робот» DSG.

К слову, по итогам первых девяти месяцев года предыдущий и новый Polo совместными усилиями привлекли 41 634 покупателей. Да, если проводить параллель с аналогичным периодом года минувшего, то продажи сократились на 1,8%, однако у конкурентов дела обстоят хуже. Так, LADA Vesta потеряла 13% (реализовано 72 464 машины), KIA Rio — 15% (69 349 единиц), а Hyundai Solaris — и вовсе 27% (32 871 шт.).