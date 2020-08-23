Лифт в неизвестность: первый тест-драйв новейшего Volkswagen Polo

Начать с того, что популярный у россиян немецкий седан превратился — в лучших традициях чешского автопроизводителя — в лифтбэк. Тем, кто забыл напомним, что именно «Шкода» среди бюджетных брендов доминирует сейчас на нашем рынке с таким типом кузова, предлагая целых три модели.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО ВЧЕРА

И появление в российской линейке VW нового — повзрослевшего и прибавившего солидности — седана Polo на абсолютно новой платформе, что продается сейчас в Бразилии под именем Virtus, явно ударило бы по продажам Skoda Rapid, и без того проигрывающего в рыночной гонке «немцу». Тут достаточно сказать, что по итогам продаж за семь месяцев этого года «Поло» занимает 5-ю строчку в рейтинге, а «Рапид» — 24-ю.

Это к тому, что седаны в нашей стране по-прежнему куда востребованнее других типов кузовов, если, конечно, не брать в расчет кроссоверы. И Skoda откровенно невыгодна такая конкуренция. Вот и нивелировала она ее, лишив потребителя абсолютно новой машины, но «подшаманив» старую на свой лад. При этом, во многом превратив Polo в точную копию Rapid, лишила «немца» ряда опций, на «чехе» имеющихся.