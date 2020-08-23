Лифт в неизвестность: первый тест-драйв новейшего Volkswagen Polo

Начать с того, что популярный у россиян немецкий седан превратился — в лучших традициях чешского автопроизводителя — в лифтбэк. Тем, кто забыл напомним, что именно «Шкода» среди бюджетных брендов доминирует сейчас на нашем рынке с таким типом кузова, предлагая целых три модели.
БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО ВЧЕРА
И появление в российской линейке VW нового — повзрослевшего и прибавившего солидности — седана Polo на абсолютно новой платформе, что продается сейчас в Бразилии под именем Virtus, явно ударило бы по продажам Skoda Rapid, и без того проигрывающего в рыночной гонке «немцу». Тут достаточно сказать, что по итогам продаж за семь месяцев этого года «Поло» занимает 5-ю строчку в рейтинге, а «Рапид» — 24-ю.
Это к тому, что седаны в нашей стране по-прежнему куда востребованнее других типов кузовов, если, конечно, не брать в расчет кроссоверы. И Skoda откровенно невыгодна такая конкуренция. Вот и нивелировала она ее, лишив потребителя абсолютно новой машины, но «подшаманив» старую на свой лад. При этом, во многом превратив Polo в точную копию Rapid, лишила «немца» ряда опций, на «чехе» имеющихся.
ОПЦИИ МИНУС
Так, бывший седан не получил активный круиз-контроль и системы автоторможения; в младшей версии его нельзя оснастить кондиционером даже за доплату, спортивных кресел вы не получите и в старших комплектациях, а за крючочки-фиксаторы в багажном отсеке придется доплачивать. И вишенка на торте в деле уничижения конкурента — невозможность покупки различных опций по одной: только пакетом, что потребительскому кошельку крайне невыгодно. Такая вот fair play по-чешски.
К тому же интерес многих автолюбителей к обновленному Polo, априори считающих немецкие авто классом выше чешских, наверняка отобьет чисто «шкодовская» архитектура салона в целом и оформление передней панели — в частности. Впрочем, к делам интерьерным мы еще вернемся, а пока о внешнем виде новинки рынка.
ЧУЖИЕ МОТИВЫ
Volkswagen Polo теперь выглядит внушительнее, но как-то не по-немецки: традиционный консерватизм марки растворился в обилии хрома во всех версиях, а в старших — особенно. Явные азиатские мотивы, «подслушанные» дизайнерами, проглядывают и в широкой радиаторной решетке, и в крупной, но сильно «прищуренной» головной оптике.
Но благодаря всем этим решениям, передняя часть авто стала более массивной, внушающей уважение. Авторитета ей придает и полностью диодный «свет», включая переехавшие в блок-фары «противотуманки», которые, кстати сказать, у брата-близнеца Rapid — галогеновые.
ГРУЗОВОЙ КАРКАС
Но, конечно, главная «фишка» экстерьера, как уже говорилось, это «корма» машины. При всей любви россиян к седанам надо признать, что в случае с Polo смена кузова пошла ему на пользу. Над кургузым багажничком четырехдверки кто только не потешался, теперь же полноценная пятая дверь придала ему долгожданной солидности. Да и грузовые возможности машины выросли с 460 л до 530 л, а при сложенном заднем диване и вообще почти до 1500 литров. Про грандиозный, как принято у лифтбэков, погрузочный проем и все связанные с этим плюсы перевозки домашнего скарба и предметов сельхозназначения, включая урожай, и говорить не приходится.
Да и вообще автомобиль подрос во всех направлениях, прибавив в длину, ширину и высоту 79, 7 и 4 мм соответственно. Но главное, что на 38 мм увеличилась колесная база, что сделало значительно комфортнее любую поездку для задних седоков. И это при том, что и старый «Поло» особо тесным не был.
Если же продолжать проводить аналогии с Rapid, то пусть Polo ему и брат, но явно не близнец: внешне машины совершенно разные, хотя теперь солидности, пусть и простоватой, больше у первого, а обаяния — у второго. Впрочем, вкусовые предпочтения — материя тонкая…
А вот что касается интерьера, то, как уже говорилось, тут случилась почти полная унификация моделей. Философски они настолько схожи, несмотря на разный дизайн, что сыграть в игру «Найди десять отличий» у массового потребителя просто не получится: чешский стиль, чешские решения, чешская эргономика (включая подрулевые переключатели).
Принципиальная разница разве что в 10-дюймовом виртуальном экране приборки, которую водитель может самостоятельно конфигурировать, но которая положена только старшей комплектации. Да еще дисплей мультимедийки с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto (6,5 дюймов для всех комплектаций и 8 — для старшей) тут матовый — удобно и практично. Разумеется, «рапидовский» планшет мультимедиа почти «парит» над передней панелью — все по последней моде.
СПОРНЫЕ РЕШЕНИЯ
А вот чешский же блок управления климатом хотя и выглядит старомодно, но многим пользователям именно этим и понравится: «тачскриновые» решения в поездке не всегда удобны. Хотя если говорить о европейских трендах, то «этаж», занимаемый блоком управления системой, слишком громоздок — прошлый век.
Использованные в отделке материалы — бюджетны, но не напрягают. Расстраивает разве что водительское кресло: и боковая поддержка все так же недостаточна, и поясница проваливается (ее подпор не регулируется). А вот задних седоков порадует, хотя и не во всех комплектациях, центральный подлокотник и, повторимся, простор в коленях.
Что касается опций комфорта, то тут тоже все не однозначно. Например, подогрев сидений положен теперь всем пассажирам. Но вот пилота почему-то лишили возможности складывать зеркала кнопкой, хотя и подарили ему подогрев и тех же зеркал, и руля.
Еще из «приятностей» — лючок для длинномеров и возможность сложить задний диван в пропорции 60/40. А для граждан, особо озабоченных безопасностью поездки, появилась возможность заказать боковые шторки и камеру заднего вида в пакете с другими опциями. Камера, кстати сказать, зачетная. Нет, не в смысле демонстрируемой картинки (она, как раз, посредственная), а места расположения. Гаджет прячется под логотипом на багажнике, выползая оттуда при маневрировании задом — то есть практически всегда будет оставаться чистым. Отличное решение. С другой стороны, логотип является одновременно и ручкой пятой двери — и тут, особенно в непогоду, не испачкаться уже не получится.
БЕЗ ПЕРЕМЕН
Ну а как же все это чешско-немецкое бюджетное великолепие едет? Увы, но тут все практически без перемен, если не считать столь незначительных нюансов, которых массовый потребитель и не заметит. Повадки авто не изменились и потому, что на его вооружении остались старые, хорошо нам знакомы двигатели — 1,6-литровый атмосферник мощностью 90 и 110 «лошадок», и 1,4-литровый турбомотор в 125 л. с. Первый агрегатирован исключительно с МКП, второму положен еще и шестиступенчатый «автомат», а третий сопряжен с семиступенчатым «роботом».
И первый, и второй движки любителей динамичной езды по-прежнему откровенно расстроят, а версия с АКП так и вовсе выведет из себя. Машина с этим тандемом ведет себя нервно и нестабильно: то засыпает на ходу, то вдруг пытается демонстрировать отсутствующие спортивные амбиции.
Все дело в странном алгоритме работы автоматической коробки: она то неохотно переходит на пониженные передачи, то перескакивает снизу вверх и обратно, как подорванная. И в любом случае после 90 км/ч окончательно скисает: к обгонам с новым Polo, вооруженным атмосферником, надо подходить очень вдумчиво. Впрочем, эта история один в один повторяет и поведение Rapid.
Что же касается турбодвижка, то он скорее понравился: и разгон с места, и динамичные опережения выполняет на твердую четверку с плюсом. Да и намного тише. До оценки «отлично» фольксвагеновская DSG не дотягивает потому, что окончательно от подергиваний при езде в заторах она так и не избавилась, хотя и почти свела их на нет.
Если же оценивать подвеску, то и здесь отличий от Polo-седана практически нет. Ну, может быть, с мелкими огрехами дорожного полотна лифтбэк справляется чуть лучше. А вот на серьезных ухабах, судя по тому, как он преодолевает искусственные неровности в виде «лежачих полицейских» и раздолбанную грунтовку, всю душу вынет. Иначе говоря, это, конечно же, чисто городской автомобиль, а в младшей комплектации так и вообще — мечта таксиста. Впрочем, как и его чешский братец.
С другой стороны, принимая во внимание более, чем приемлемый прайс на авто (от 792 900 до 1 111 900 рублей) и традиционное уважение россиян к марке, пусть и находящейся сейчас в нашей стране под чешским влиянием, у Volkswagen Polo даже в не очень популярном в стране кузове лифтбэк есть определенные шансы сохранить свой рыночный успех.
Особенно учитывая его выросшую практичность, ведь хозяйственному россиянину, обремененному семьей, любимого седана с маленьким багажником может для повседневных нужд и не хватать.
Но пока для нового «Поло» смена имиджа при устаревших технических решениях — это все-таки лифт в неизвестность, который может года через три-четыре наглухо застрять на нижних этажах рынка…