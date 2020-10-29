Когда дилеры справятся с острым дефицитом новых машин

Нехватка авто сформировалась из-за пандемии коронавируса и эффекта отложенного спроса. Дилерские центры, а также некоторые автопроизводители временно приостановили работу в марте-апреле текущего года. При этом, несмотря на наличие эпидемических ограничений, граждане не пожелали откладывать покупку авто на следующий год. И более того: часть из них хотела приобрести машину по весеннему прайсу, поэтому после возобновления деятельности автосалонов наблюдался резкий скачок спроса. Что и привело к дефициту автомобилей.
Сейчас, несмотря на сложную экономическую ситуацию, а также неустойчивость российской валюты, в дилерских центрах по-прежнему фиксируется ажиотажный спрос. Так, в сентябре продажи легковых автомобилей выросли на 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года.
При этом желающим приобрести Subaru или Porsche, скорее всего, придется подождать, так как на рынке наблюдается серьезный дефицит машин этих марок. В более выгодном положении находятся любители Nissan, Renault и Volkswagen: есть шанс купить машину без долгого ожидания. А вот тем, кто пришел в автосалон за LADA или KIA, с наибольшей вероятностью удастся уехать на новом автомобиле прямо из дилерского центра.
Кроме того, дефицит связан с опустевшими складами. Остановка производства повлекла за собой задержки поставок новых моделей. Помимо этого, на границах некоторых стран и сейчас действуют строгие ограничения, поэтому процесс растаможки занимает больше времени. Для сравнения: в октябре нынешнего года на складах находится приблизительно 27 000 машин, при этом год назад запасы были почти в 2,5 раза больше.
По моему мнению, в ближайшее время будет наблюдаться дефицит автомобилей, но постепенно на склады начнут поступать новые партии. Однако в ноябре-декабре 2020 года сохранится высокий спрос на автомобили. Это обусловлено девальвацией рубля, возможным осенне-зимнем локдауном, а также ухудшением эпидемической обстановки во всем мире, что неизбежно спровоцирует увеличение прайсов.
Безусловно, цены не будут расти ежедневно, однако можно предположить, что до конца года они увеличатся как минимум на 5—7%. Желание оперативно инвестировать свободные средства в автомобиль или «обновить» имеющуюся машину на более новую по выгодной цене, будет побуждать потребителей совершать покупки.
Не исключено, что дольше всего дефициту будут подвержены машины «эконом-класса» в сегменте до 1 млн. рублей. Это связано, во-первых, с ограниченным бюджетом граждан, а во-вторых, с желанием людей иметь собственный автомобиль во время пандемии. Перемещение на личном авто в период массового заражения COVID-19 намного безопаснее, чем на общественном транспорте.
Стабилизацию цен на авторынке в целом стоит ждать только через 2—3 года. Более того, цены на автомобили, а в особенности на иномарки, продолжат расти. Причем, это касается как новых авто, так и подержанных. Стабилизация поставок ожидается к концу осени, но, судя по экспоненциальному росту кривой заболеваемости коронавирусом в европейских странах, вполне возможно, что срок отодвинется к зиме-весне 2021 года.
Тем не менее, есть компании, которым подобная ситуация крайне выгодна. Среди них отечественные производители, а также иностранные компании, если их производство находится в России и обеспечивается за счет внутренних мощностей. Так, например, автомобили бренда LADA и KIA быстрее выйдут из кризиса и справятся с дефицитом.