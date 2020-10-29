Когда дилеры справятся с острым дефицитом новых машин

Нехватка авто сформировалась из-за пандемии коронавируса и эффекта отложенного спроса. Дилерские центры, а также некоторые автопроизводители временно приостановили работу в марте-апреле текущего года. При этом, несмотря на наличие эпидемических ограничений, граждане не пожелали откладывать покупку авто на следующий год. И более того: часть из них хотела приобрести машину по весеннему прайсу, поэтому после возобновления деятельности автосалонов наблюдался резкий скачок спроса. Что и привело к дефициту автомобилей.

Сейчас, несмотря на сложную экономическую ситуацию, а также неустойчивость российской валюты, в дилерских центрах по-прежнему фиксируется ажиотажный спрос. Так, в сентябре продажи легковых автомобилей выросли на 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года.

При этом желающим приобрести Subaru или Porsche, скорее всего, придется подождать, так как на рынке наблюдается серьезный дефицит машин этих марок. В более выгодном положении находятся любители Nissan, Renault и Volkswagen: есть шанс купить машину без долгого ожидания. А вот тем, кто пришел в автосалон за LADA или KIA, с наибольшей вероятностью удастся уехать на новом автомобиле прямо из дилерского центра.