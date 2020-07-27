На сколько до конца года в России подорожают новые автомобили

Для начала немного статистики по прошлому году. По данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2019-го стоимость нового легкового автомобиля в среднем увеличилась на 8,2% (по отношению к первому месяцу 2018-го) — до 1 600 000 рублей. При этом машины отечественных марок прибавили в цене 6,1% (до 665 000 целковых), а иностранных — 9% (до 1 800 000 рублей).

Начало 2020 года ознаменовалось повышением ставок утилизационного сбора, подскочившим сразу в два раза. Назвать конкретные цифры — сказать, на сколько корректировка платежей «утяжелила» прайсы машин — довольно сложно. Ведь как ранее отмечал тогдашний председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, информация о расходах, которые берет на себя государство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) в каждом конкретном случае, недоступна даже Ассоциации.

Но на этом еще не все, едем дальше.