На сколько до конца года в России подорожают новые автомобили

Для начала немного статистики по прошлому году. По данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2019-го стоимость нового легкового автомобиля в среднем увеличилась на 8,2% (по отношению к первому месяцу 2018-го) — до 1 600 000 рублей. При этом машины отечественных марок прибавили в цене 6,1% (до 665 000 целковых), а иностранных — 9% (до 1 800 000 рублей).
Начало 2020 года ознаменовалось повышением ставок утилизационного сбора, подскочившим сразу в два раза. Назвать конкретные цифры — сказать, на сколько корректировка платежей «утяжелила» прайсы машин — довольно сложно. Ведь как ранее отмечал тогдашний председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, информация о расходах, которые берет на себя государство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) в каждом конкретном случае, недоступна даже Ассоциации.
Но на этом еще не все, едем дальше.
В начале марта сразу после обвала цен на нефть обрушился курс рубля. Многие ошибочно полагают, что валютные колебания сказываются разве что на импортных машинах. Да, на них — в большей степени. Однако шаткое положение «деревянного» касается и автомо отечественной сборки, ведь сегодня ни один производитель не может похвастать 100-процентной локализацией — какие-то детали все равно поставляют из-за рубежа…
Тут же в страну пришел коронавирус. Власти, пусть и с опозданием, но все же приняли меры: граждан заперли в своих квартирах на самоизоляции, а бизнес обрекли на серьезные финансовые потери, наложив запрет на деятельность многих компаний.
В глубокой яме оказалась и автомобильная промышленность: встали заводы, закрылись шоу-румы и авторемонтные мастерские, приостановились поставки запасных частей из-за границы. Дабы хоть как-то компенсировать убытки, производители мало-помалу начали поднимать цены — как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в ГК «АвтоСпецЦентр», за период с января по май средняя стоимость новых машин в массовом сегменте подскочила на 6%, а в премиальном — на 11%.
Сейчас, когда автосалоны в полной мере вернулись к работе, наблюдается нехватка новых авто. На первый взгляд, это может показаться странным, ведь многие граждане в период ограничительных мер потеряли работу и были вынуждены затянуть пояса потуже. Однако если вдуматься, все логично. Конвейеры простаивали — склады не пополнялись. А напуганных смертельно опасной болячкой и резким скачком цен покупателей стало в разы больше.
Здесь важно упомянуть о том, что сейчас — лучшее время для приобретения нового автомобиля. Тем, кто задумывается о скором обновлении своего транспортного средства, стоит поторопиться, поскольку в шоу-румах пока еще можно отыскать машины, предлагающиеся по прошлогодним прайсам. К тому же еще не исчерпался бюджет программ господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющий получить скидку в размере 10%. Так что либо сейчас, либо уже в следующем году.
Но вернемся к нашей теме — так чего нам ожидать в декабре?
— Цены растут перманентно, медленно, но верно — осенью рост продолжится. Сейчас наблюдается дефицит автомобилей: не всех, но многих. На этом фоне у производителей и дилеров будет соблазн повышать цены и дальше. За весь 2020 год в среднем по рынку, думаю, прайсы вырастут процентов на 10%, — комментирует ситуацию генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
С этим прогнозом в целом согласен и Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр». По его мнению, 10-процентной наценкой автостроители компенсируют убытки, вызванные падением курса рубля, увеличением стоимости импортных комплектующих и, разумеется, пандемией.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто ожидает худшего — он убежден в том, что прайсы новых автомобилей «утяжелятся» к концу года плюс-минус на 15%. А это, на секундочку, вдвое больше, чем в 2019-м. Как бы то ни было, аналитики подведут итоги не раньше февраля 2021-го.
Но лучше, повторимся, следующей весны не ждать и покупать машину сейчас: мало ли, какие еще меры «поддержки» отрасли придумают в правительстве. А вдруг еще и вторая волна коронавируса нагрянет…