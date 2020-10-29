Раскрыт оригинальный способ воровства бензина на АЗС через смартфон

Трое молодых людей 1991, 1997 и 1998 года рождения подозреваются в серии хищений денег одного из екатеринбургских коммерческих банков на АЗС Екатеринбурга и Свердловской области, оснащенных автоматическими терминалами оплаты.

Злоумышленники вставляли заправочный пистолет в горловину емкости или топливного бака автомобиля, вводили на дисплее терминала сумму, имеющуюся на банковском счету, «привязанном» у банковской карте. Как только бензин начинал поступать, аферисты в мобильном банке меняли этот счет на другой — с нулевым балансом. В такой ситуации банк каждый раз был вынужден формировать овердрафт на карте мошенника и оплачивать уже залитое топливо за собственный счет.

По этой технологии хитрецы совершили порядка 30 хищений на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Слитое таким образом топливо продавалось за полцены — чаще всего таксистам. В данный момент «предприимчивые» молодые люди сидят под домашним арестом в статусе подозреваемых по пункту «г» части 3 статьи 158 УК — «кража». Максимальная санкция по ней составляет шесть лет заключения.