FIAT-500 против FIAT-126: какой электромобиль поставят на конвейер

Подтолкнуть автозавод к красоте любят не только наши. За границей тоже есть отличные рисовальщики, умело и порой болезненно пинающие своих производителей. Разница в том, что у нас это всегда заканчивается лишь красивой картиной, а у них недавно в строй вернулся Ford Bronco, идею возрождения которого подсказали дизайнеры, внезапно принявшиеся ностальгировать, фантазировать и предлагать свежие идеи.

Сейчас вежливый пинок получил итальянский FIAT. Ребята из итальянской дизайн-студии MA-DE напомнили концерну о замечательной модели 126. Крошечный автомобиль соцлагеря, недопущенный в СССР, производившийся в Польше с 1972 по 1993. Он пришел на замену блистательному FIAT-500 и был настолько хорош, что продержался на конвейере 20 лет, став обожаемым в Польше и легендарным в мире.