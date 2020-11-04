FIAT-500 против FIAT-126: какой электромобиль поставят на конвейер

Подтолкнуть автозавод к красоте любят не только наши. За границей тоже есть отличные рисовальщики, умело и порой болезненно пинающие своих производителей. Разница в том, что у нас это всегда заканчивается лишь красивой картиной, а у них недавно в строй вернулся Ford Bronco, идею возрождения которого подсказали дизайнеры, внезапно принявшиеся ностальгировать, фантазировать и предлагать свежие идеи.
Сейчас вежливый пинок получил итальянский FIAT. Ребята из итальянской дизайн-студии MA-DE напомнили концерну о замечательной модели 126. Крошечный автомобиль соцлагеря, недопущенный в СССР, производившийся в Польше с 1972 по 1993. Он пришел на замену блистательному FIAT-500 и был настолько хорош, что продержался на конвейере 20 лет, став обожаемым в Польше и легендарным в мире.
Дизайнеры MA-DE, зная, насколько тягостно воспринимаются чужие идеи сторонних авторов, вежливо положили серьезным довеском к отличной внешности коммерческую привлекательность, задумав концептуальный FIAT-126 NEW… электрическим. С неменьшим тактом они обозначили преемственность. Их машинка — заднеприводная и весь силовой блок — мотор и аккумулятор — размещен в привычном для поляков месте сзади.
Учитывая, насколько некрасивыми получаются современные электромобили в этом классе, независимые эксперты не только воздали должное удачной внешности концептуальной машинки, но и аккуратно постучались в нужный кабинет. Теперь FIAT взял пазу на обдумывание, пытаясь вручную приладить улыбку, поскольку вовсе не собирался возрождать модель 126, вместо этого надеясь второй раз войти в туже воду с FIAT-500, только что переделанным в электромобиль.