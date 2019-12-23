«Виагра» для FIAT, или самые убойные рекламные ролики автомобилей

Если бы АВТОВАЗ и Hyundai в ходе своих рекламных войн не ограничились памятными всем плакатами, обыгрывающих проблему не вест и не невест, а сняли хотя бы короткие видео сюжеты на эту тему, то, безусловно, заняли в нашем рейтинге первое место.

Но ни русским, ни корейским автопроизводителям креатива на режиссерские откровения не хватило. Поэтому, увы, в эту подборку, подготовленную совместно с ресурсом autospot.ru они не попали. А жаль, могли оказаться в очень неплохой компании. Впрочем, судите сами…