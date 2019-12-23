«Виагра» для FIAT, или самые убойные рекламные ролики автомобилей

Если бы АВТОВАЗ и Hyundai в ходе своих рекламных войн не ограничились памятными всем плакатами, обыгрывающих проблему не вест и не невест, а сняли хотя бы короткие видео сюжеты на эту тему, то, безусловно, заняли в нашем рейтинге первое место.
Но ни русским, ни корейским автопроизводителям креатива на режиссерские откровения не хватило. Поэтому, увы, в эту подборку, подготовленную совместно с ресурсом autospot.ru они не попали. А жаль, могли оказаться в очень неплохой компании. Впрочем, судите сами…
5 место: Mazda
В основу рекламной кампании #MazdaБытьСобой легли истории о самодостаточных людях, которых объединяет любовь к машинам. Остроумные и душевные ролики так полюбились зрителям, что каждый из них набрал минимум пять миллионов просмотров на YouTube.
В основе большинства историй — обычные семьи. Окружающие то лезут к героям с советами, то сравнивают их с сыном маминой подруги. Но куда приятнее быть собой и всегда выбирать то, что тебе по душе, — это касается и автомобиля.
4 место: FIAT
Из-за одной только идеи мы не смогли обойти стороной эту рекламную кампанию. Мужчина собирается выпить таблетку для повышения потенции, но промахивается мимо рта, и таблетка отправляется в путешествие по колоритным улочкам, пока не попадает в бензобак однообъемника FIAT500X. Что происходит дальше, смотрите сами.
3 место: Mercedes-Benz
Технологии, которые могут уберечь от смерти, — именно такой прямолинейный посыл вложила фирма Mercedes-Benz в свою рекламную кампанию. В ролике ассистент экстренного торможения работает лучше предупредительных дорожных знаков и спасает водителя.
Интересный факт: герой рекламного видео в обличье Смерти очень похож на бывшего главу Volkswagen Фердинанда Пиеха, который когда-то сказал, что поглотит «Мерседес». Не верите? Тогда вам — сюда.
2 место: Honda
Легендарная реклама Honda Accord впервые вышла в перерыве трансляции гонок «Формулы-1» Гран-при Бразилии в 2003 году. На следующий же день после выхода рекламной кампании сайт Honda набрал больше посещений, чем за всю историю своего прежнего существования, а за следующую ночь стал вторым по популярности сайтом в Великобритании.
Если бы тогда существовали ролики ASMR (популярные видео с шепотом, разрезанием мыла, стуком по микрофону, вызывающие мурашки), реклама Honda могла бы побороться за звание лучшей.
1 место: Peugeot
В ролике парень из Индии усердно пытается превратить свой старый седан Hindustan Ambassador в новый Peugeot 206 из рекламы в журнале. И пусть результат отличается от салонной модели, зато даже мятый Peugeot 206 лучше любой другой машины. Эта рекламная кампания удостоилась множества наград.
Вне зачета, вне конкуренции: BMW
BMW совместно с Fallon создали короткометражный интернет-сериал The Hire, который загрузили в сеть за четыре года до появления YouTube. Реальный пример того, как сумасшедшая идея может стать дорóгой к огромному успеху — кампания стала первой, получившей «Титанового Льва» в Каннах. Сериал, в котором приняли участие Клайв Оуэн, Микки Рурк, Мадонна, Гэри Олдмен и другие знаменитости, рассказывает историю мужчины, перевозящего людей и груз на BMW.
На огромной скорости машину взрывают и расстреливают, и за такую беспощадную, но беспроигрышную рекламу создатели отдали 17 млн. долларов. До сих пор это один из самых ярких примеров брендированного контента. Настолько яркий, что Люк Бессон взял сюжет сериала за основу своего фильма «Перевозчик».