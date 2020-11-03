Почему по дорогам России ездят грузовики-убийцы

«Hyundai Solaris остановился перед пешеходным переходом, после чего легковушку протаранил грузовик марки Mercedes. В ДТП пострадали шесть человек». «На Кубани водитель автомобиля КамАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со вторым грузовиком той же марки. Второй КамАЗ вынесло на фургон Peugeot. Один человек погиб, трое госпитализированы». «Под Благовещенском автопоезд Volvo вынесло на встречную полосу, где двигался пассажирский автобус. При столкновении пострадали два человека».
Вот они, печальные сводки новостных лент… Эти и другие аварии с «тяжеловесами» произошли всего за первые два дня ноября! И происходят ежедневно.
НЕ ПОСПАЛ — УСНУЛ НАВСЕГДА
Да, по дорогам России действительно ездят грузовики-убийцы. Ими управляют невыспавшиеся водители, вынужденные наматывать километры поздней ночью или ранним утром. Причины тому — самые разные. Например, столичная МКАД открыта только ночью, а остальные магистрали начинают «ехать» только после девяти часов вечера. Похожая ситуация наблюдается во многих других городах… И чтобы двигаться, а не стоять, по ночам дальнобойщики вынуждены не отдыхать, а крутить баранку.
Подтверждение этому факту — статистика аварийности. К примеру, на трассе М7, что связывает восток и запад нашей страны, каждую неделю происходят совершенно однотипные ДТП. Один водитель пристраивается за своим коллегой, а в предрассветных сумерках засыпает. Как правило, заспыпает уже навсегда. Потому что бескапотная кабина почти не оставляет шансов выжить, когда один автопоезд «догоняет» другой. И это страшно. Еще страшнее, когда между двумя большегрузами оказывается легковушка.
ГРУЗНЫЕ ШУМАХЕРЫ
Но самые жуткие «наездники» — водители самосвалов. На такую технику обычно набирают зеленую молодежь, которая начинает носиться, как угорелая. Ведь чем больше сделаешь ходок, тем больше получишь денег! И чем больше загрузишь — тоже. Вышеупомянутые самосвалы редко возят меньше, чем 40—50 тонн при норме в 25. И никого не пугают вроде бы драконовские штрафы по 500 000 рублей за перевес! Нет, правда не пугают: даже Росавтодор говорит, что каждый пятый грузовик ездит перегруженным (в реальности — чуть ли не каждый второй).
ХИТРЫЕ СХЕМЫ ОБЪЕХАТЬ ЗАКОН
Почему так? Все просто. Любой водитель самосвала расскажет вам, сколько стоит проезд через пункт весового контроля. Если перевес небольшой, то машину без проблем отпустят за 500 рублей. А когда грузовик загружен по самое «небалуйся», что видно невооруженным глазом, сотрудники поста закроют те самые невооруженные глаза всего за 2000—3000 «деревянных». Но это когда весовые параметры фиксирует человек-контролер. Тогда как автоматический пункт взвешивания вроде бы обмануть нельзя. Или можно?
Зная, где расположена «рамка», ее можно объехать. Но большая часть перевозчиков этим даже не заморачивается. Грузовик регистрируют на фирму-однодневку со скромным уставным капиталом. А дальше — пусть большегруз собирает сколько угодно штрафов, а приставы пытаются взыскать эти долги. Реальному владельцу техники — наплевать. Если не верите, посмотрите отчеты того же «Росавтодора»: каждый день по всей стране камеры «щелкают» десятки фур полной массой от 50 до 100 тонн.
ГРУЗОВАЯ АВТОРАЗБОРКА
Скажете, что перегруз убивает технику? Хозяину автомобилей, похоже, и на это плевать. Главное, чтобы машина не теряла способность передвигаться. А в каком состоянии тормоза, рулевое и другие системы — ему все равно. Тем более, что комтранс (особенно, самосвалы) часто покупают «на убой». То есть первый собственник приобретает самый дешевый вариант, укатывает его до состояния полутрупа, а потом продает следующему перевозчику, победнее. Если модель оказалась выносливой, найдется и следующий покупатель, который соберет из двух-трех «трупов» одного «зомби».
ВЕЧНЫЙ КУПИ-ПРОДАЙ
Нет, конечно, в России есть перевозчики, внимательно следящие за состоянием своего автопарка, не допускающие перегрузов и требующих соблюдения режима труда и отдыха. Но их мало. Даже солидные компании иногда творят такое… А все от вседозволенности, порожденной возможностью «договориться». Тем более, что договариваются почти все и почти везде и всегда. Когда твои грузовики каждый день ездят через пост весового контроля, проще и выгоднее дать на карман один раз по крупному, чем разбрасываться пятисотками за каждый рейс.
К режиму труда и отдыха отношение ровно такое же — наплевательское. За его соблюдением не следит никто! Отсюда — измотанные пробками засыпающие водители. Изношенные шины, неработающие тормоза — это тоже нормально, ведь диагностическую карту можно купить за копейки. В общем, зная всю кухню грузовых перевозок, становится страшно: чуть ли не каждый грузовик, что сейчас наматывает километры на кардан — это потенциальный убийца…