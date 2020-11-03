Почему по дорогам России ездят грузовики-убийцы

ГРУЗНЫЕ ШУМАХЕРЫ

Но самые жуткие «наездники» — водители самосвалов. На такую технику обычно набирают зеленую молодежь, которая начинает носиться, как угорелая. Ведь чем больше сделаешь ходок, тем больше получишь денег! И чем больше загрузишь — тоже. Вышеупомянутые самосвалы редко возят меньше, чем 40—50 тонн при норме в 25. И никого не пугают вроде бы драконовские штрафы по 500 000 рублей за перевес! Нет, правда не пугают: даже Росавтодор говорит, что каждый пятый грузовик ездит перегруженным (в реальности — чуть ли не каждый второй).

ХИТРЫЕ СХЕМЫ ОБЪЕХАТЬ ЗАКОН

Почему так? Все просто. Любой водитель самосвала расскажет вам, сколько стоит проезд через пункт весового контроля. Если перевес небольшой, то машину без проблем отпустят за 500 рублей. А когда грузовик загружен по самое «небалуйся», что видно невооруженным глазом, сотрудники поста закроют те самые невооруженные глаза всего за 2000—3000 «деревянных». Но это когда весовые параметры фиксирует человек-контролер. Тогда как автоматический пункт взвешивания вроде бы обмануть нельзя. Или можно?