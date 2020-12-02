Почему крайне опасно зимой переводить коробку передач в «нейтраль»

Начнем с «механики», как самой простой и массовой трансмиссии. Когда рычаг переведен в «нейтраль», крутящий момент от двигателя не передается на ведущие колеса. Такое движение накатом действительно может сэкономить немного горючего, но неприятностей доставит значительно больше. Особенно зимой, когда на дорогах появляется гололедица и снежный накат.

Перегрев тормозов

Движение накатом повышает нагрузку на тормозную систему во время затяжных спусков. А если при этом автомобиль еще и под завязку забит вещами, тормоза можно перегреть очень быстро, причем даже в мороз. Это увеличит тормозной путь, что в свою очередь повысит вероятность аварии.

Занос

Если при движении накатом машина заденет колесом снежный перемет или наедет на ледяной «пупырь», который часто можно встретить на нечищеной дороге, появится вероятность заноса. При этом не стоит рассчитывать на помощь системы стабилизации — на небольших скоростях толку от нее мало. Получается ситуация, когда водитель не в состоянии контролировать занос тягой двигателя. А чтобы включить передачу, потребуется время. Упущенные несколько секунд могут стоить жизни. Ведь сзади, к примеру, может ехать тяжелая фура, которая попросту не успеет отвернуть.