Почему крайне опасно зимой переводить коробку передач в «нейтраль»

Начнем с «механики», как самой простой и массовой трансмиссии. Когда рычаг переведен в «нейтраль», крутящий момент от двигателя не передается на ведущие колеса. Такое движение накатом действительно может сэкономить немного горючего, но неприятностей доставит значительно больше. Особенно зимой, когда на дорогах появляется гололедица и снежный накат.
Перегрев тормозов
Движение накатом повышает нагрузку на тормозную систему во время затяжных спусков. А если при этом автомобиль еще и под завязку забит вещами, тормоза можно перегреть очень быстро, причем даже в мороз. Это увеличит тормозной путь, что в свою очередь повысит вероятность аварии.
Занос
Если при движении накатом машина заденет колесом снежный перемет или наедет на ледяной «пупырь», который часто можно встретить на нечищеной дороге, появится вероятность заноса. При этом не стоит рассчитывать на помощь системы стабилизации — на небольших скоростях толку от нее мало. Получается ситуация, когда водитель не в состоянии контролировать занос тягой двигателя. А чтобы включить передачу, потребуется время. Упущенные несколько секунд могут стоить жизни. Ведь сзади, к примеру, может ехать тяжелая фура, которая попросту не успеет отвернуть.
Потеря управляемости
При прохождении поворота с выключенной передачей заметно ухудшается и управляемость автомобиля. Ведь в этом случае сила инерции может превзойти силу сцепления колес с дорогой. Особенно, если в повороте образовалась тонкая корка льда. И чтобы не улететь в кювет, входите в поворот только на передаче (тем более, если машина переднеприводная): в начале заноса автомобиль можно вывести из него газом.
Хитрый «автомат»
С «автоматом» тоже не все так просто. При остановках на светофорах, как уже было сказано, многие водители переводят селектор в положение N. Если в этом случае случайно отпустить педаль тормоза, машина покатится и остановить ее на скользком покрытии будет сложно. Ведь скорость мизерная, а при таких условиях электронные системы безопасности просто не могут вовремя среагировать.
Тем не менее, даже небольшого ускорения достаточно, чтобы уткнуться в бампер машины, которая стоит спереди или сзади. И если хотите поберечь автомобиль, лучше затянуть стояночный тормоз или включить режим Р. Так при длительной стоянке (скажем, на ж/дпереезде) снижается нагрев КП.