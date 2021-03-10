В России отзывают кроссоверы Mercedes-Benz GLC

По данным Росстандарта, причиной проведения отзывной кампании, затрагивающей Mercedes-Benz GLC, послужило несоответствие резьбового соединения плюсового провода на стартере спецификации. Есть риск, что кабель «слетит», изоляция от вибраций перетрется, «плюс» коснется кузова и «привет, короткое замыкание» со всеми вытекающими последствиями в виде сбоя электроники и поломки «мозгов».

В ближайшее время всех владельцев потенциально неисправных автомобилей оповестят о необходимости заглянуть в сервис официального дилера Mercedes-Benz. Технические специалисты проверят и, если потребуются, откорректируют соединение — разумеется, бесплатно для собственников машин.

Добавим, что это далеко не первая отзывная компания кроссовера GLC в России. На этих автомобилях дилеры уже устраняли проблемы с индикацией отключения подушки безопасности водителя, фиксатором спинки задних кресел, системой стабилизации, усилителем руля и болтовым соединением маслопровода турбокомпрессора.