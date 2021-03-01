Немцы выкатили «заряженный» Mercedes-AMG C63 нового поколения

По информации издания Car, полное название «заряженной» модификации звучит как Mercedes-AMG C 63 4Matic+ EQ Power Sport. Это значит, что благодаря стараниям европейских экологов, конструкторы из Штутгарда отныне стали применять на спортивных версиях своих моделей гибридный привод.

На данный момент известно, что новинка получит 2-литровый наддувный агрегат M139 от хетчбэка A45S, дополненный стартер-генератором, а также отдельный электромотор, вращающий колеса задней оси. Суммарная мощность силовой установки составит около 550 л. с.

В отличие от предшественника, который был только заднеприводным, новая модификация уже в базовой версии получит привод на все колеса, а также дрифт-режим, чтобы как следует «оторваться» на гоночной трассе. Известно также, что спортседан сохранит девятискоростной «автомат» и уже в базовой версии получит адаптивную подвеску.

Ожидается, что премьера нового Mercedes-AMG C63 пройдет в конце этого года.