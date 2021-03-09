Как ГИБДД «разводит» водителей, пользуясь сильным морозом и снегопадом

С одним из таких «методов» пришлось столкнуться одному из посетителей портала «АвтоВзгляд» во время мощнейшего снегопада, обрушившегося на столицу в прошедшие выходные. Так случилось, что он был вынужден во время этого катаклизма двигаться на своей машине по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы. Снег валил такой, что периодически приходилось останавливаться и очищать «дворники» от налипающих и смерзающихся комьев. В какой-то момент автомобилист понял, что «пассажирский» стеклоочиститель не выдержал этого издевательства: примерно на половине его длинны «резинка» отслоилась от металлической основы. Чистить он из-за этого стал — сами понимаете как.
Купить новый «дворник» прямо на дороге поздним вечером выходного дня было просто нереально и гражданин продолжил свое путешествие сквозь метель — благо что «водительский» очиститель работал нормально и позволял все что надо видеть.
Обычно сотрудников ДПС в подобную непогоду на дороге не встретишь. А тут — стоят и тормозят проезжающий транспорт для проверки документов. Остановили и нашего героя. Наметанный глаз полицейского засек непрочищенный сектор на стекле перед передним пассажиром. Страж порядка изучил поверженный непогодой «дворник» и сообщил, что машину следует «отправить на штрафстоянку».
Поскольку неработающие «в установленном режиме стеклоочистители» являются основанием для немедленного запрета эксплуатации ТС. И сослался на пункт 4.1 «Переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». С формальной точки зрения служивый был абсолютно прав.
При этом строгое выполнение буквы закона в тех условиях означало, что из якобы «непригодного к движению» авто следовало высадить под снег и мороз водителя, его жену и двух малолетних детей. И оставив их на обочине, отвезти ТС на штрафстоянку — поскольку в стоянка в этом месте трассы была явно запрещена. Пока полицейский подчеркнуто неторопливо готовился к составлению соответствующих бумаг, автовладелец пытался донести до него, что никаких проблем с обзором на дороге не испытывает. Но страж порядка был неумолим.
Однако на аккуратный намек со стороны автомобилиста на возможность «как-то договориться» служивый отреагировал очень благосклонно. В этот момент пазл в голове у гражданина сложился и он понял, что весь спектакль вокруг злополучного «дворника» разыгран был исключительно с целью «развода» на взятку. Ведь высадив пассажиров с детьми из авто, тем более в такую мерзкую погоду, сотрудник ГИБДД будет просто обязан озаботиться доставкой их не просто в ближайший населенный пункт, но еще и обеспечить их теплом и уходом — в особенности детей.
Подобные телодвижения для вымогателя взятки — вещь абсолютно неприемлемая. Его цель ведь не закон соблюсти, а денег получить. Как только наш автовладелец понял, кто на самом деле перед ним стоит, он немедленно «сменил курс»: заявил, что включает видеокамеру телефона, чтобы фиксировать происходящее. И пообещал бравому дпснику позвонить по телефону 112 с тем, чтобы описать сложившуюся ситуацию оператору спросив попутно у того — как следует поступать, оказавшись в ней.
Столь резкий разворот беседы с уже замаячившей на горизонте взяткой на 180º явно огорошил служивого. Но он мгновенно сообразил, что его затея «не срослась» и с крайне недовольной миной вернул документы водителю пожелав тому «счастливого пути» таким тоном, которым прочие люди используют при общении с ненавистным персонажем, которого ну никак нельзя в данный момент от души треснуть кулаком по морде.
В данной истории автовладелец все правильно сделал. С одной оговоркой: он не запомнил номер нагрудной бляхи сотрудника ГИБДД или, хотя бы, номер его патрульной машины. В этом случае мы могли бы прославить «героя» на всю страну. Но — не в этот раз, к сожалению. Поэтому, попав в аналогичную ситуацию и почувствовав хоть намек на «развод», обязательно включайте видеокамеру в своем смартфоне или направляйте на служивого объектив автомобильного видеорегистратора. Многие «горячие головы» от этого мгновенно остывают…