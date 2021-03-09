Как ГИБДД «разводит» водителей, пользуясь сильным морозом и снегопадом

С одним из таких «методов» пришлось столкнуться одному из посетителей портала «АвтоВзгляд» во время мощнейшего снегопада, обрушившегося на столицу в прошедшие выходные. Так случилось, что он был вынужден во время этого катаклизма двигаться на своей машине по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы. Снег валил такой, что периодически приходилось останавливаться и очищать «дворники» от налипающих и смерзающихся комьев. В какой-то момент автомобилист понял, что «пассажирский» стеклоочиститель не выдержал этого издевательства: примерно на половине его длинны «резинка» отслоилась от металлической основы. Чистить он из-за этого стал — сами понимаете как.

Купить новый «дворник» прямо на дороге поздним вечером выходного дня было просто нереально и гражданин продолжил свое путешествие сквозь метель — благо что «водительский» очиститель работал нормально и позволял все что надо видеть.

Обычно сотрудников ДПС в подобную непогоду на дороге не встретишь. А тут — стоят и тормозят проезжающий транспорт для проверки документов. Остановили и нашего героя. Наметанный глаз полицейского засек непрочищенный сектор на стекле перед передним пассажиром. Страж порядка изучил поверженный непогодой «дворник» и сообщил, что машину следует «отправить на штрафстоянку».