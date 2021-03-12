Когда обновленный LADA Largus получит «автомат» и 1,8-литровый мотор

Как сообщили корреспонденту портала «АвтоВзгляд» представители компании АВТОВАЗ, в обозримом будущем двухпедальные версии LADA Largus на конвейер не встанут. Из-за высокой массы семиместной версии есть сомнения, что вариатор Jatco справится с такими нагрузками. Правда, со стороны клиентов запрос на «автомат» есть, поэтому на заводе через некоторое время могут вернуться к изучению этой темы.

Кроме того, в ближайшее время LADA Largus не получит и долгожданный 1,8-литровый мотор — в связке с французской коробкой передач этот агрегат выходит слишком дорогим для модели. К слову, сэкономили тольяттинцы и на задней оптике: устанавливать фонари «до крыши» тоже оказалось накладно.

Напомним, что обновленный LADA Largus поступил в продажу в начале марта. За пассажирскую версию модели с пятью посадочными местами дилеры просят от 690 900 рублей, с семью — от 817 900. Универсал с увеличенным клиренсом в исполнении Cross выудит из кошелька как минимум 865 900 целковых, а фургон — не менее 685 900.