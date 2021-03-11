Снегоход RM Frontier 1000: чем удивит самый мощный российский «турист»

Справедливости ради отмечу, что первое знакомство с «тысячником» случилось еще три года назад. Тогда это был даже не предсерийник, а по сути прототип будущего снегохода, построенный на базе существующей модели RM Vector 551.
В сравнении с RM Vector 551, на платформе которого построен Frontier, в конструкцию «литрушки» внесено 280 всевозможных улучшений.
Потенциал литрового мотора был вполне понятен («дури» в курке газа хоть отбавляй), а вот к развесовке снегохода и к эксплуатационным характеристикам возникло много вопросов. Он был тяжел в управлении, жрал топлива, не зная меры, и по всему было видно, что рама легкого двухтактного Vector 551 явно не сдюжит интеграцию тяжелой V-образной четырехтактной «двустволки».
Легкое усиление
Но производитель попросил не судить строго их концепт, потому как до запуска на конвейер еще очень и очень далеко. И вот, спустя три года, портал «АвтоВзгляд» в числе первых СМИ пригласили на премьерный тест уже серийного «литрового туриста».
Визуально он мало чем отличается от RM Vector 551, на платформе которого, как мы уже говорили, построен Frontier 1000. Но содержательная часть новой машины совершенно иная. Что на Vector, что на Frontier мы видим алюминиевые тоннель и подрамник, однако в производстве литровой модели завод применяет совершенно другой, более дорогой и прочный сплав этого легко метала. Кроме того, тоннель получил дополнительные ребра жесткости и перемычки для усиления конструкции. В результате, рама Frontier по весу идентична «пятьсот пятьдесят первому Вектору», однако ее прочность в разы выше.
Кроме того, дабы повысить устойчивость «скелета» снегохода к вибрациям мощного литрового мотора, специально для Frontier был изменен материал и форма заклепок. Кстати, клепки своей идеальностью формы чем-то напоминают авиационные. Что называется — одна к одной. Причем, даже если заглянуть «за кулисы», то есть посмотреть изнанку клепки, то там она выглядит так же идеально как и с лицевой части.
После сборки — обработать напильником
Кстати, именно из таких едва заметных глазу мелочей и формируется позитивный образ новинки от «Русской Механики». Снегоход по факту выглядит как очень добротная иномарка: мягкое сиденье, обшитое водоотталкивающей не скользкой экокожей; приятные на ощупь грипсы руля с обогревом; контрастная и абсолютно читаемая под любыми углами приборная панель Koso; пульт управления на руле с подсвечиваемыми кнопочками; идеальная подгонка стыков; качественная оптика…
Есть такая крылатая фраза из анекдота, характеризующая все то, что выпускается на российских предприятиях: «После сборки тщательно обработать напильником». Так вот, к снегоходу Frontier 1000 эти слова не имеют вообще ни малейшего отношения. На уровне визуальных ощущений машина сделана на высочайшем уровне.
Что ж, «одежка» снегохода лично меня приятно удивила, теперь самое время оседлать его и получить впечатления от ездовых характеристик.
С запуском инжекторного движка в 20-градусный мороз проблем не возникло, электростартер бойко провернул коленвал китайской 72-сильной силовой установки фирмы Odes. В сравнении с прототипом трехлетней давности, серийная модель однозначно вибрирует меньше.
Классический тест на вибрацию: резко жму и отпускаю газ. «Тремор» практически не ощутим ни в руле, ни в седле, на в опорах ног. И даже ветровое стекло, которое на многих снегоходах дребезжит на холостом ходу, издавая противные скрипучие звуки, на «Фронтьере» ведет себя на удивление тихо.
По следам «идет» быстрее
Коробка передач для «туриста» классическая. Есть «нейтраль», «реверс», «повышенная передача» и «понижайка», которая придется особенно кстати, когда зароетесь в каком-нибудь овраге или нужно будет тащить волокуши с грузом.
Литровый мотор позволяет снежику довольно резво срываться с места: стоит лишь вжать посильнее курок газа — и за считанные секунды спидометр уже показывает крейсерские 70 км/ч. Что касается максимальной скорости, то на пухляке удалось разогнать аппарат до 97 км/ч, а возвращаясь обратно по собственному следу спидометр выдал уже 106 км/ч.
Хотя мне представлялось, что литровый движок должен разгонять Frontier на прямой километров, эдак, до 140, но таких скоростей здесь нет и в помине. С другой стороны — это же не спортивный снаряд, а чистой воды туристический «сноумобиль», с возможностью утилитарного применения в хозяйстве.
Мотор снегохода работает в связке с канадским вариатором. Да-да, это не опечатка. Вариатор не китайский, а действительно из Страны кленовых листьев от всемирно известного вариаторного гуру фирмы CVTech.
Мало того, что он обладает незаурядной надежностью, его настройки позволяют российскому «тысячнику» плавно и без пробуксовок трогаться в глубоком снегу. Но при этом, если нужно, «варик» запросто дает возможность «выстрелить» с места, выплевывая из-под гусеницы снежный фонтан.
Турист со спортивными задатками
Поговорим теперь об управляемости. По сравнению с прототипом, серийник рулится значительно лучше. Добились этого конструкторы путем правильного расположения движка, сместив его слегка поближе к рулю.
Именно благодаря математически выверенному местоположению мотора, этот не самый легкий «сноумобиль», с сухой массой в 340 кг, получил правильную развесовку и теперь запросто контр рулением ставится на одну лыжу для резкого разворота или безопасной езды по склону.
В общем, у этого «туриста» появились очень неплохие спортивные задатки. И это даже нашло свое отражение не только в легкости управления, но и в «фишечках», которые имеются на горных снежиках. А именно горная стропа и загибы окончаний руля вниз (такую форму «рогам» придают как раз таки для удобства езды по склонам на одной лыже).
При том, что ширина гусеничного трака на Frontier составляет 50 сантиметров, снегоход обладает феноменальной маневренностью. Даже без всяких выкрутасов типа контр рулежки и прохождения поворота на одной лыже, он вполне прекрасно лавирует меж деревьев в лесу. Во многом это заслуга передней подвески и правильно подобранным лыжам, которые с одной стороны достаточно широкие, чтобы не тонуть в снегу, и вполне узкие, чтобы сохранять четкость управления.
Кстати, «Фронтьер» можно сделать еще более острым на руль, если снять стабилизатор поперечной устойчивости. Хотя производитель делать этого не рекомендует, поскольку снегоход будет более валким в поворотах.
Настройся на комфорт
Пару слов о подвеске. Кого-то эксклюзива или авторских технологий мы здесь не увидим. Спереди стоит традиционная для туристических снегоходов многорычажка с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по жесткости. Сзади — тележка на склизах, которую также «подпирает» пружнинно-гидравлический амортер с возможностью настройки.
Подвеска вполне энергоемкая, но при эксплуатации вдвоем требует вмешательства. Так, например, когда едешь в одиночку, к ее работе нет вообще никаких претензий, даже когда в полный газ прыгаешь с кочки на кочку.
А вот стоит на пассажирском месте появиться попутчику, как сразу же начинают ощущаться пробои. Но, повторюсь, чтобы нивелировать присутствие «номера два» на борту, достаточно всего-то подрегулировать жесткость подвески.
На RM Frontier 1000 сиденье для пассажира — модульного типа, позволяющее быстро увеличивать багажное отделение путем демонтажа «штурманского трона». Это очень удобно, особенно когда обстоятельства требуют превратить туристический снегоход в утилитарный.
Несомненной изюминкой новинки можно назвать рулевую колонку, регулирующуюся по высоте и углу наклона. На снегоходах такое редко встретишь, а между тем подобная конструкция гарантирует удобную эксплуатацию при любой манере езды. Если предстоит длинный многочасовой переход в сидячем положении, то руль можно опустить пониже. Ежели появилось желание прохватить по целине, то под спортивную манеру езды в положении стоя рулевую колонку можно настроить буквально за одну секунду без использования отверток и гаечных ключей.
Свет мой, заркальце, скажи…
Для комфортного передвижения в темное время суток, «тысячник» оснащен мощной светодиодной фарой. Есть так же дневные ходовые огни, которые являются обязательным атрибутом для снегоходов, поставляемых на европейские рынки. Да-да, «Русская Механика» уже много лет успешно торгует своими моделями в Скандинавии, и Frontier 1000 не будет исключением.
А вот чего не хватило — так это зеркал заднего вида. Все-таки данный снегоход позиционируется в качестве туристической модели, а это подразумевает в том числе и поездки в составе групп, когда приходится мониторить, а не отбились ли от «стаи» замыкающие. Но зеркала — это такая мелочь, которую за копейки всегда можно приобрести на всевозможных «алиэкспрессах» и установить в сервисе, потому назвать данное упущение производителя серьезным недостатком язык не поворачивается.
На жесткой диете
Немаловажный аспект для туристического снегохода — запас хода без дозаправки. Как мы помним, прототип «Фронтьера» был настолько прожорлив, что уровень бензина, отображаемый на приборной панели, таял буквально на глазах.
Серийный же экземпляр будто находится под наблюдением у строгого диетолога. В смешанном режиме езды наши замеры показали расход в 13,5 литров на сотню, что для в общем-то тяжелого снегохода с широкой гусеницей и мощным мотором — сущий пустяк. При этом топливный бак вмещает в себя 42 литра горючки, то есть на одной заправке запросто можно проехать 300 километров.
Что почем
Ну что, теперь поговорим о главном? Не могу сказать, что цена на RM Frontier 1000 в 735 000 «деревянных» меня вдохновила на покупку. Но посмотрев ценники на новые импортные снегоходы, пришло понимание, что «русский литр» стоит фактически в два с лишним раза дешевле «японца» или «канадца» в плюс-минус аналогичной кубатуре.
А если учесть, что по самобытности дизайна, качеству примененных материалов и набору опций (в базовой комплектации есть даже такая приятная мелочь, как розетка для подключения шлемов с обогревом визора) Frontier вообще ни чем не отличается от зарубежных одноклассников, то с уверенностью можно сказать, что его ждет большое будущее не только на просторах нашей необъятной, но и в Европе.