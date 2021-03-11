Снегоход RM Frontier 1000: чем удивит самый мощный российский «турист»

Справедливости ради отмечу, что первое знакомство с «тысячником» случилось еще три года назад. Тогда это был даже не предсерийник, а по сути прототип будущего снегохода, построенный на базе существующей модели RM Vector 551.

В сравнении с RM Vector 551, на платформе которого построен Frontier, в конструкцию «литрушки» внесено 280 всевозможных улучшений.

Потенциал литрового мотора был вполне понятен («дури» в курке газа хоть отбавляй), а вот к развесовке снегохода и к эксплуатационным характеристикам возникло много вопросов. Он был тяжел в управлении, жрал топлива, не зная меры, и по всему было видно, что рама легкого двухтактного Vector 551 явно не сдюжит интеграцию тяжелой V-образной четырехтактной «двустволки».

Легкое усиление

Но производитель попросил не судить строго их концепт, потому как до запуска на конвейер еще очень и очень далеко. И вот, спустя три года, портал «АвтоВзгляд» в числе первых СМИ пригласили на премьерный тест уже серийного «литрового туриста».

Визуально он мало чем отличается от RM Vector 551, на платформе которого, как мы уже говорили, построен Frontier 1000. Но содержательная часть новой машины совершенно иная. Что на Vector, что на Frontier мы видим алюминиевые тоннель и подрамник, однако в производстве литровой модели завод применяет совершенно другой, более дорогой и прочный сплав этого легко метала. Кроме того, тоннель получил дополнительные ребра жесткости и перемычки для усиления конструкции. В результате, рама Frontier по весу идентична «пятьсот пятьдесят первому Вектору», однако ее прочность в разы выше.