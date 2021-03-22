BMW прекратит выпускать в России пять моделей

О намерении баварцев отказаться от производства некоторых моделей в России сообщили не сами представители компании, а председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. По его словам, причиной сокращения линейки послужила «экономическая нецелесообразность». Ожидается, что ежегодный объем выпускаемых машин уменьшится примерно в два раза — до 12 000 единиц.

Что это означает для конечного потребителя? Неизбежный рост цен. Правда, сказать, насколько именно «потяжелеют» прайсы переведенных на импорт BMW, пока сложно. Ведь представители компании никаких официальных комментариев не дают.

А вот кому сокращение производства баварских моделей будет только на руку, так это конкурентам — в первую очередь Mercedes-Benz. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заклятые соперники финишировали в прошлом году с небольшим отрывом. Баварцы реализовали в России 42 721 автомобиль, став самым востребованным «премиалом» в стране, а штутгартцы, занявшие вторую строчку — 38 815.

Напомним, что компания BMW одной из первых локализовала производство своих машин в России. История сотрудничества баварской марки и «Автотора» началась еще в далеком 1999 году, когда на конвейер встала 5-я серия (кузов Е39). Автомобили собирались по технологиям SKD (крупноузловая сборка) и MKD (мелкоузловая сборка).