Почему менять в машине щетки «дворников» нужно намного реже, чем кажется

Зима, махнув на прощание финальным снегопадом, «отправляется в сундук» как минимум до октября, а в окна всей центральной полосы стучится долгожданное тепло. Ура, наконец-то весна! Впрочем, утренняя радость от расстегнутой куртки и снятой шапки быстро сменится печалью от мгновенно пачкающегося лобового стекла. А запасы «незамерзайки» в гараже таят, ведь сезон бесплатного омывателя из-под крана уже не за горами.

Но переходить на воду еще рано, ночные заморозки никто пока не отменял, так что приходится каждый день покупать новую канистру и все равно ездить с половиной возможного обзора. Чаще всего «козлом отпущения» в такой ситуации становятся щетки стелоочистителя, которые, по мнению абсолютного большинства водителей, за зиму износились до дыр.

Увы, «скрипуна» или любого другого датчика износа на них нет — гениальный НИОКР от редакции портала «АвтоВзгляд» для производителей — поэтому вполне еще живые «дворники» отправляются на гаражную полку, а взамен приобретаются новые. Которые, впрочем, проблему не решают. Ведь она кроется не в них!