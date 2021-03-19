Почему менять в машине щетки «дворников» нужно намного реже, чем кажется

Зима, махнув на прощание финальным снегопадом, «отправляется в сундук» как минимум до октября, а в окна всей центральной полосы стучится долгожданное тепло. Ура, наконец-то весна! Впрочем, утренняя радость от расстегнутой куртки и снятой шапки быстро сменится печалью от мгновенно пачкающегося лобового стекла. А запасы «незамерзайки» в гараже таят, ведь сезон бесплатного омывателя из-под крана уже не за горами.
Но переходить на воду еще рано, ночные заморозки никто пока не отменял, так что приходится каждый день покупать новую канистру и все равно ездить с половиной возможного обзора. Чаще всего «козлом отпущения» в такой ситуации становятся щетки стелоочистителя, которые, по мнению абсолютного большинства водителей, за зиму износились до дыр.
Увы, «скрипуна» или любого другого датчика износа на них нет — гениальный НИОКР от редакции портала «АвтоВзгляд» для производителей — поэтому вполне еще живые «дворники» отправляются на гаражную полку, а взамен приобретаются новые. Которые, впрочем, проблему не решают. Ведь она кроется не в них!
Дело в том, что ключ к решению кроется не в самой щетке, а в поводке, который прижимает ее к лобовому стеклу. Да-да, за зиму в него может набиться грязи, и «сила притяжения» снизится. Впрочем, простая мойка и чистка поможет лишь в одном случае из десяти, ведь чаще всего пружинка немного растянулась. Тут поможет старая дедушкина хитрость: просто стяните витки пластиковым хомутом или проволокой. Так стекло станет намного чище.
Однако автопарк в России последние годы моложе не становится, с какой стороны статистику не считай. Львиной доле автомобилистов ловкость со стяжкой витков не поможет — пружина глобально растянулась. Добро пожаловать в магазин? Будь мы все богатыми — безусловно. Только вот дела обстоят иначе, пояса только затягиваются, а послаблений не видно. Значит, будем умнее и найдем возможность сэкономить даже в таком, казалось бы, безнадежном случае.
Народ наш хитер на выдумку и ленив до беспамятства, что в тандеме дает могучий и неиссякаемый поток гениальных — и простых! — решений любой проблемы. Так произошло и с многострадальной пружинкой поводка «дворника»: коль не выходит уже стянуть витки, так почему бы не «доработать» зацеп, создав дополнительное натяжение?
Сказано — сделано: снимаем пружину с посадочных гнезд отверткой, причем сделать это нужно аккуратно и в перчатках, иначе могут быть весьма неприятные и болезненные повреждения. После зажимаем в тисках — нет у вас, найдутся у соседа по гаражному кооперативу — и загибаем крючок зацепа пружины. Можно использовать либо молоток, любо удаль молодецкую — кто чем богат.
Такая простая и абсолютно бесплатная хитрость позволит возродить прежнюю работоспособность щеток стеклоочистителя, продлив срок службы поводков еще на пару лет. Кстати, осмотрите предыдущие дворники, ведь они, скорее всего, сохранились лучше, чем нынешние. В момент их «рабочего цикла» мы все были куда более щедрыми.