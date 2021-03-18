В России резко увеличилось производство легковых и грузовых автомобилей

Помимо прочего, отмечается рост в сегментах автомобильных кузовов и двигателей внутреннего сгорания. В первом случае объем производства увеличился на 43,6% до 2800 единиц, а во втором — на 4,7% до 29 100. Это что касается февраля — если же говорить о результатах за первые два месяца, то заводы выпустили на 36,9% больше кузовов (4500 ед.) и на 3,7% больше моторов (43 400 ед).

Весьма неплохо дела обстоят и с производством грузовых автомобилей. По данным Росстата, с конвейеров отечественных заводов в прошлом месяце сошли 15 300 «тяжелых» машин, а это аж на 45,7% больше, чем в феврале 2020-го. Если сюда прибавить еще и январский результат, то мы получаем 20 900 выпущенных транспортных средств и рост на 49,1%.

А вот объемы производства автобусов массой свыше 5 тонн, напротив, падают. В феврале российские заводы собрали 1100 машин, потеряв 16,2%, а за два месяца — 1500 единиц, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Можно с уверенностью предположить, что наиболее активный рост производственных объемов будет зафиксирован в апреле. Всему виной — прошлогодняя «просадка», ведь именно в середине весны случился жесткий локдаун, отправивший предприятия на вынужденные каникулы.