Опубликованы первые фотографии обновленного Kia Cerato

Так, мы видим, что обновленный Kia K3 обзаведется видоизмененной, двухэтажной оптикой, оформленной в духе последних моделей Genesis. Трудно не заметить зауженную радиаторную решетку, которая все меньше напоминает фирменную «улыбку тигра», перелицованные бамперы и, конечно, новый логотип на капоте. Его, напомним, корейцы презентовали в начале года.

Фотографий салона, к сожалению, нет — остается лишь догадываться о том, каким изменениям подвергнется интерьер. Есть предположения, что внутреннее убранство Kia K3 украсит виртуальная приборная панель и увеличенный тачскрин мультимейдиа. Что же до «техники», то и здесь пока ничего не ясно. По слухам, в моторную гамму четырехдверки войдет новый 1,5-литровый турбодвижок, выдающий 150 сил.

Текущее, четвертое поколение Kia Cerato продается в России с осени 2018 года. По всем канонам автобизнеса, и наш седан должен в скором времени обновиться. Будет ли он выглядеть так же, как его корейская версия K3, или для нас компания Kia придумает что-то другое, сказать сложно.

Добавим, что ценник Kia Cerato стартует с отметки в 1 249 900 рублей. Автомобиль предлагается с 1,6-литровым мотором в 128 л. с. и 150-сильным двигателем объемом 2,0 литра, механической и автоматической коробками передач на 6 ступеней и безальтернативным передним приводом.