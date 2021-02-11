Российские водители массово отказываются от авто с механическими коробками передач

Фото: BMW.
В 2016 году, когда количество проданных машин с АКП превысило объемы продаж «механики», это стало большим событием. Хотя были сомнения: может, после кризиса маятник качнется назад? Не качнулся. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», двухпедальные модели сейчас продаются куда лучше трехпедальных.

Итак, по итогам 2020 года россияне приобрели почти миллион «автоматизированных» авто — рынок проглотил 921 000 новых легковых машин с автоматическими коробками передач самых разных типов. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», это — аж 61,9% от всех продаж! И очевидно, что доля «автомата» будет только расти.

Между тем, мы все привыкли считать, что механическая коробка передач почти вечная и уж точно гораздо надежнее «автомата». В это охотно верится, ведь «механика» проще по конструкции. На самом деле, не все так просто. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, почему современные ручные «коробки» уступают по надежности «автоматам».

автопродажи, авторынок
11 февраля 2021
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