Российские водители массово отказываются от авто с механическими коробками передач

Итак, по итогам 2020 года россияне приобрели почти миллион «автоматизированных» авто — рынок проглотил 921 000 новых легковых машин с автоматическими коробками передач самых разных типов. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», это — аж 61,9% от всех продаж! И очевидно, что доля «автомата» будет только расти.

Между тем, мы все привыкли считать, что механическая коробка передач почти вечная и уж точно гораздо надежнее «автомата». В это охотно верится, ведь «механика» проще по конструкции. На самом деле, не все так просто. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, почему современные ручные «коробки» уступают по надежности «автоматам».