Свежие моторы и спорт-серия: в России стартуют продажи новой Toyota Camry

В салоне интерьерщикам пришлось вынужденно перекомпоновать центральную консоль, так как новый девятидюймовый тачскрин не помещался под дефлекторами вентиляции (хотя базовым версиям, как прежде полагается экран на семь дюймов). Сама медиасистема стала современнее и шустрее.
Что касается обновления моторной гаммы, то неизменным остался лишь 3,5-литровый 249-сильный V6, к которому прилагается восьмиступенчатый «автомат». Остальные модификации, как уже ранее сумел выяснить портал «АвтоВзгляд», уступили место новым.
Двухлитровый атмосферник 6AR-FSE сдаст пост мотору M20A-FKS. При одинаковой мощности на уровне 150 л. с., свежий агрегат моментнее — 206 против 192 Нм. При этом вместо шестиступенчатого заявлен клиноременный вариатор.
Следующий по старшинству движок — 2AR-FE — уступит место модели A25A-FKS. Несмотря на одинаковый объем 2,5 литра, мощность увеличилась со 181 до 200 л. с., а крутящий момент — с 231 до 243 Нм. Также изменилось число ступеней автоматической коробки — их теперь восемь, а не шесть.
Цены на обновленную модель начинаются от 1 846 000 рублей, то есть рестайлинг повысил цену на 53 000.
А еще Toyota выводит спецверсию Camry GR Sport. Для нее можно заказать двухцветную отделку: с белым или красным кузовом, а также черной крышей и прочими стайлинг-акцентами.
Между тем, японские дилеры недавно прекратили принимать заказы на легендарную «двухсотку» — Toyota Land Cruiser 200. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», последние машины этого поколения будут собраны до конца марта, после чего на конвейер встанет уже «трехсотка».