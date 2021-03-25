Свежие моторы и спорт-серия: в России стартуют продажи новой Toyota Camry

Двухлитровый атмосферник 6AR-FSE сдаст пост мотору M20A-FKS. При одинаковой мощности на уровне 150 л. с., свежий агрегат моментнее — 206 против 192 Нм. При этом вместо шестиступенчатого заявлен клиноременный вариатор.

Следующий по старшинству движок — 2AR-FE — уступит место модели A25A-FKS. Несмотря на одинаковый объем 2,5 литра, мощность увеличилась со 181 до 200 л. с., а крутящий момент — с 231 до 243 Нм. Также изменилось число ступеней автоматической коробки — их теперь восемь, а не шесть.

Цены на обновленную модель начинаются от 1 846 000 рублей, то есть рестайлинг повысил цену на 53 000.

А еще Toyota выводит спецверсию Camry GR Sport. Для нее можно заказать двухцветную отделку: с белым или красным кузовом, а также черной крышей и прочими стайлинг-акцентами.

Между тем, японские дилеры недавно прекратили принимать заказы на легендарную «двухсотку» — Toyota Land Cruiser 200. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», последние машины этого поколения будут собраны до конца марта, после чего на конвейер встанет уже «трехсотка».