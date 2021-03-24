15 самых любопытных и неоднозначных автоновинок на российском рынке

Примечательно, что свои премьеры одну за другой проводят не только премиальные марки, но и более приземленные. Да что уж там: немало новинок оказалось и в откровенно бюджетном сегменте. Свежачок представили отечественные УАЗ и АВТОВАЗ, а вместе с ними бескомпромиссные ребята из Страны утренней свежести, а также не менее, если и не более амбициозные товарищи из Поднебесной.

Разумеется, не обошлось без дебюта свежеиспеченных изделий от грандов автопрома, играющих в премиум-лиге. Причем отличились по очереди все и каждый — от Audi и Jaguar до Bentley и Porsche.

Впрочем, лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать, не так ли? В помощь — специальный подкаст портала «АвтоВзгляд»: наслаждайтесь.